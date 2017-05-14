當媽第一個母親節 瑞莎想要電影票卻變成...

瑞莎曬全家福，畫面相當溫馨。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕混血名模瑞莎前年成為台灣媳婦，去年生下愛女Nika，今天適逢母親節，也是瑞莎當媽後的第一個母親節，前一晚她就在臉書分享為人母的幸福心情，她說：「有幸成為Nika的媽媽是這輩子最美好的事。」更感謝老公對她的疼愛，原本母親節禮物只希望老公送她一張《星際特攻隊2》的電影票，結果老公Mike為了給她驚喜，對方卻精心準備卡地亞禮物。

瑞莎透露這輩子最幸福的莫過於成為Nika的母親，為此她相當感謝上蒼，更開心老公的寵愛，承諾會更努力扮演好媽媽和妻子的角色，她也不忘分享全家共度佳節的照片，她雖脂粉未施，氣色看起來很好，Nika則是和媽媽穿著相仿的點點洋裝，老公Mike則在一旁護著，畫面相當溫馨美好。





