名嘴嗆有鐵證才吃屎 謝霆鋒恐「衝動結婚」
2017/05/14 08:30
中國娛樂評論家宋祖德直言謝霆鋒（右）和王菲（左）已經分手，還嗆若有交往鐵證就直播吃屎。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國娛樂評論家宋祖德在網路上爆料，指謝霆鋒和王菲已經分手，還大發毒誓，表示若謝霆鋒可以拿出和王菲交往的鐵證，就會直播「吃屎」，雖然謝霆鋒已PO出游泳照大秀和王菲的「愛的刺青」，宋祖德仍死咬不放，謝霆鋒的妹妹謝婷婷昨出席活動時便表示，非常害怕哥哥的衝動個性，會為了證明一切，一氣之下立刻去結婚，並透露上個月看到他跟王菲在一起，2個人「一切都非常好」，感情並無異狀。
謝霆鋒妹妹謝婷婷表示，很害怕哥哥為證明一切，真的衝動去結婚。（翻攝自IG）
據香港媒體報導，謝婷婷對於宋祖德吃屎的承諾，她表示：「我自己不想看，他不是真的喜歡吃這種東西吧？我很怕哥哥為了證明一切，真的去結婚。」並表示謝霆鋒和王菲的感情仍非常好，而她自己和「鷹眼」傑瑞米雷納的戀情也很穩定，因對方準備開拍新戲，因此都在家裡陪4歲的女兒，她也透露自己和鷹眼的女兒處得非常好，暫時還不會想要有自己的小孩。
相關新聞
- Quintus七歲生日！謝霆鋒張柏芝輪流慶生
- 被爆巴黎嫁小9歲台男 張柏芝10字曝感情狀態
- 視聽保健怎麼做？ 免費講座告訴你
- 吃屎名嘴「不想做人了」 瞎扯修佛鬥謝霆鋒
- 鋒菲昔日分手內幕曝光 王菲經紀人按讚李亞鵬
- 「閃到心坎裡」母親節禮物選它
- 宋祖德嗆謝霆鋒「拿出證據」 選張柏芝生日直播吃屎
- 特製狗屎餅乾給名嘴 連謝霆鋒媽都力挺
- 謝霆鋒應景推「純狗米田共曲奇」挑釁名嘴「時間到要吃屎」
- 中國名嘴吃屎預備備！謝霆鋒閃照駁分手
- 鋒菲戀爆分手 老爸謝賢爭吃雙倍屎
- 嗆聲謝霆鋒牽狗來拉屎 娛評家承諾「現拉現吃」
- 遭爆和王菲分手 謝霆鋒「期待他吃屎」
- 狗屎風波越演越烈 寬姐霸氣回鋒菲戀情況
- 鋒菲戀又傳分 與張柏芝3人情史17年難解
- 爆鋒菲早分手 嘴砲放話「錯了直播吃狗屎」
- 王菲合體謝霆鋒看車 細看有亮點
- 傻眼！謝霆鋒秀廚藝 竟用曬衣夾晾XX
- 鋒哥鐵血5不 調教蜜蜂少女隊
- 20年前頒獎典禮上的一句話 謝霆鋒陳奕迅變麻吉
- 謝霆鋒想娶王菲 港媒爆謝賢「怒駁回」
推薦新聞