名嘴嗆有鐵證才吃屎 謝霆鋒恐「衝動結婚」

中國娛樂評論家宋祖德直言謝霆鋒（右）和王菲（左）已經分手，還嗆若有交往鐵證就直播吃屎。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國娛樂評論家宋祖德在網路上爆料，指謝霆鋒和王菲已經分手，還大發毒誓，表示若謝霆鋒可以拿出和王菲交往的鐵證，就會直播「吃屎」，雖然謝霆鋒已PO出游泳照大秀和王菲的「愛的刺青」，宋祖德仍死咬不放，謝霆鋒的妹妹謝婷婷昨出席活動時便表示，非常害怕哥哥的衝動個性，會為了證明一切，一氣之下立刻去結婚，並透露上個月看到他跟王菲在一起，2個人「一切都非常好」，感情並無異狀。

謝霆鋒妹妹謝婷婷表示，很害怕哥哥為證明一切，真的衝動去結婚。（翻攝自IG）

據香港媒體報導，謝婷婷對於宋祖德吃屎的承諾，她表示：「我自己不想看，他不是真的喜歡吃這種東西吧？我很怕哥哥為了證明一切，真的去結婚。」並表示謝霆鋒和王菲的感情仍非常好，而她自己和「鷹眼」傑瑞米雷納的戀情也很穩定，因對方準備開拍新戲，因此都在家裡陪4歲的女兒，她也透露自己和鷹眼的女兒處得非常好，暫時還不會想要有自己的小孩。