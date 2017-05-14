限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

名嘴嗆有鐵證才吃屎 謝霆鋒恐「衝動結婚」

2017/05/14 08:30

中國娛樂評論家宋祖德直言謝霆鋒（右）和王菲（左）已經分手，還嗆若有交往鐵證就直播吃屎。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國娛樂評論家宋祖德在網路上爆料，指謝霆鋒和王菲已經分手，還大發毒誓，表示若謝霆鋒可以拿出和王菲交往的鐵證，就會直播「吃屎」，雖然謝霆鋒已PO出游泳照大秀和王菲的「愛的刺青」，宋祖德仍死咬不放，謝霆鋒的妹妹謝婷婷昨出席活動時便表示，非常害怕哥哥的衝動個性，會為了證明一切，一氣之下立刻去結婚，並透露上個月看到他跟王菲在一起，2個人「一切都非常好」，感情並無異狀。

謝霆鋒妹妹謝婷婷表示，很害怕哥哥為證明一切，真的衝動去結婚。（翻攝自IG）

據香港媒體報導，謝婷婷對於宋祖德吃屎的承諾，她表示：「我自己不想看，他不是真的喜歡吃這種東西吧？我很怕哥哥為了證明一切，真的去結婚。」並表示謝霆鋒和王菲的感情仍非常好，而她自己和「鷹眼」傑瑞米雷納的戀情也很穩定，因對方準備開拍新戲，因此都在家裡陪4歲的女兒，她也透露自己和鷹眼的女兒處得非常好，暫時還不會想要有自己的小孩。

相關新聞

推薦新聞
索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
2017/05/14 07:13
許維恩知道嗎？ Kid澳洲私會前女友... 許維恩知道嗎？ Kid澳洲私會前女友...
2017/05/14 06:48
李千娜開唱 男友大搖大擺力挺 李千娜開唱 男友大搖大擺力挺
2017/05/14 06:00
（獨家）金曲歌王憂心豬哥亮病情 謝順福說… （獨家）金曲歌王憂心豬哥亮病情 謝順福說…
2017/05/14 07:26
小天王改當空中飛人 許富凱返台孝母 小天王改當空中飛人 許富凱返台孝母
2017/05/14 07:19
（影音）青峰美聲神翻唱《年輪說》 結尾大爆笑 （影音）青峰美聲神翻唱《年輪說》 結尾大爆笑
2017/05/14 07:37
強尼戴普被爆耍大牌 「這點」讓劇組超頭痛 強尼戴普被爆耍大牌 「這點」讓劇組超頭痛
2017/05/14 07:13
節目上被狂開尷尬睪丸玩笑 妮可基嫚這樣霸氣反擊 節目上被狂開尷尬睪丸玩笑 妮可基嫚這樣霸氣反擊
2017/05/14 08:28
名嘴嗆有鐵證才吃屎 謝霆鋒恐「衝動結婚」 名嘴嗆有鐵證才吃屎 謝霆鋒恐「衝動結婚」
2017/05/14 08:30
（影音）2600名粉絲大喊團名1分鐘！T-ARA不捨爆淚哭花妝 （影音）2600名粉絲大喊團名1分鐘！T-ARA不捨爆淚哭花妝
2017/05/14 07:12
謝金晶印尼為豬哥亮祈福 王彩樺透露病況較好 謝金晶印尼為豬哥亮祈福 王彩樺透露病況較好
2017/05/14 06:00
卓文萱長角變怪物 放膽抓男粉肌肌 卓文萱長角變怪物 放膽抓男粉肌肌
2017/05/14 07:27
路斯明獻出第一次 竟遭太座嫌好娘 路斯明獻出第一次 竟遭太座嫌好娘
2017/05/14 07:19
當媽第一個母親節 瑞莎想要電影票卻變成... 當媽第一個母親節 瑞莎想要電影票卻變成...
2017/05/14 09:14
米嚕咕的占星頻道：2017.5/14～5/20 米嚕咕的占星頻道：2017.5/14～5/20
2017/05/14 06:00
姜河那慘賣3成 見面會敬業甜笑 姜河那慘賣3成 見面會敬業甜笑
2017/05/14 06:00
許瑋甯剃半眉驚死人 楊丞琳被《小女孩》嚇破膽 許瑋甯剃半眉驚死人 楊丞琳被《小女孩》嚇破膽
2017/05/14 06:00
凱蒂佩芮化身食材 任人搓揉烹煮 凱蒂佩芮化身食材 任人搓揉烹煮
2017/05/14 06:00
嚇!蔡琴使出蜘蛛爬牆操 為了要..... 嚇!蔡琴使出蜘蛛爬牆操 為了要.....
2017/05/14 06:00
黃裕翔彈奏新不了情 緊抱媽媽 黃裕翔彈奏新不了情 緊抱媽媽
2017/05/14 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.