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節目上被狂開尷尬睪丸玩笑 妮可基嫚這樣霸氣反擊

2017/05/14 08:28

妮可基嫚（左）在日前出演的《艾倫秀》上，整個人被名廚嘉妲狄羅倫提斯（中）的不妥雙關黃色玩笑搞得尷尬不已。（翻攝自Buzzfeed）

〔記者陳昱均／綜合報導〕影后妮可基嫚從影多年來，挑戰過許多不同類型的角色，身為各大影展頒獎典禮常客的她，幾乎是演什麼像什麼，在人前的形象也一直相當高雅有氣質。然而，最近她作客《艾倫秀》時，卻整個人陷入意外的尷尬當中，因為同樣擔任該集嘉賓的名廚嘉妲狄羅倫提斯（Giada De Laurentiis）在表演作菜時大開黃腔、不斷開「睪丸」（Balls）玩笑，甚至還虧影后根本「不會作菜」，而妮可基嫚雖然臉上不斷露出尷尬笑容、翻了幾次白眼，不過最後仍以十分機智又霸氣的方式來反擊對方。

嘉妲狄羅倫提斯（中）在製作義大利傳統燉飯肉球時，不斷大開「Balls」（肉球/睪丸）的雙關玩笑，讓妮可基嫚（左）面露尷尬僵硬笑容。（翻攝自Buzzfeed）

名廚嘉妲狄羅倫提斯在這集的《艾倫秀》中，要帶領主持人艾倫狄珍妮絲以及影后妮可基嫚一起來作菜，而3人首先挑戰的就是要製作義大利的傳統燉飯肉球（Risotto balls），或許是想讓這個作菜環節顯得生動有趣一些，嘉妲狄羅倫提斯邊指導2人，也邊當眾大開肉球（Balls）的雙關義「睪丸」（Balls）的黃色玩笑，像是：「我們來做一些肉球（睪丸）吧」、「我們一起來捏一些肉丸（睪丸）」，甚至指責妮可基嫚：「所以妮可妳到底做好肉球（睪丸）還是任何東西了嗎」、「她還真是無法製作完美肉球（睪丸）、不會煮菜的女人。」這一連串不當的玩笑讓妮可基嫚有些不舒服，除了臉上不斷露出僵硬的尷尬笑容外，她還忍不住在嘉妲狄羅倫提斯背後翻白眼，也說：「這是闔家觀賞的節目」要來提醒對方不要太過，但還是阻止不了這一切的發生。

妮可基嫚（左）被這樣的不妥雙關黃色玩笑搞得尷尬不已。（翻攝自Buzzfeed）妮可基嫚（左）曾試圖提醒嘉妲狄羅倫提斯（右）2人正在適合「闔家觀賞」的節目上，暗示她不要太過火。（翻攝自Buzzfeed）但嘉妲狄羅倫提斯（中）完全沒打算收斂，不只繼續開她的「Balls」（肉球/睪丸）雙關玩笑，還指責妮可基嫚（左）不會作菜，讓影后臉色越來越難看。（翻攝自Buzzfeed）

這段尷尬的作菜過程一直到最後做披薩的環節時，忍了許久的妮可基嫚終於給了嘉妲狄羅倫提斯一個強大的反擊才告終，當妮可基嫚與艾倫狄珍妮絲一起在品嘗嘉妲狄羅倫提斯手工製作的披薩，並要發表試吃感想時，她就說道：「這有點咬不動（tough，也可以解釋成處境艱難）了... 雖然我知道隨便批評人家不太好，但真的有點硬（tough，同上）了。」這樣機智的反擊馬上讓所有觀眾爆發哄堂大笑，遭妮可基嫚反虧回去的嘉妲狄羅倫提斯則又羞又窘地大叫：「妮可，這些披薩已經在一旁待機大概有5小時了好嗎！我真的好討厭做這些啊」，整個瞬間崩潰，2人精彩的一來一往互動讓網友們看了忍不住大讚：「太精彩了」、「這就是我最想看到的作菜節目的樣子啊！」

妮可基嫚（右）最後也機智以雙關詞來反擊嘉妲狄羅倫提斯（左），除了說她做的披薩很難咬之外，也暗指剛剛的狀況真的讓她感覺十分艱難痛苦。（翻攝自Buzzfeed）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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