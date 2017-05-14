（專訪）摔傷坐輪椅瞞1個月 林明禎回家嚇哭媽

林明禎推出全新《#ME》，5月28日將舉辦演唱會。（記者王文麟攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕林明禎與媽媽感情佳，今年母親節無法陪媽媽度過，心情不免失落，她離鄉背井闖蕩演藝圈2年多，談到去年在香港拍電影時重摔尾椎，受傷坐輪椅的模樣被媽媽看到，仍是讓她相當自責。

林明禎去年赴港拍攝電影《救殭清道夫》，不過在拍攝第一天，就因操控滑板車失控，不慎摔坐在地，更導致了尾椎受傷，她當時全身無法動彈，「直接被送到醫院去，救護車的人抬起我的那剎那，痛到真的無法形容。」

當時林明禎停工近1個月，只能待在香港就醫養病，無奈家人全都在馬來西亞，好強的她唯一只敢告訴姊姊，「我就跟我姊姊說，妳真的不能跟媽媽講，就是怕她會太擔心。」

林明禎與媽媽感情佳，平常母女出門看來就像是姊妹。（種子提供）果真林明禎後來帶傷回馬來西亞拍雜誌，林媽媽突然看到她撐拐杖及坐輪椅的模樣，激動地淚灑片場，「那時候我去一個沙漠拍攝，都只能一拐一拐地走路，感覺到她就站在我後面哭，我在拍攝的時候，每個人都擋著我，我也假裝是看別的地方。」心疼媽媽為了她落淚。

林明禎選擇搬來台灣發展後，林媽媽會固定找時間飛來台灣陪女兒，今年她母親節因工作無法回家，透露28日在華山Legacy會舉辦出道來的首場音樂會，媽媽跟姊姊應該會到場，她還忍不住抱怨道：「我有叫2個弟弟來，以前他們說要唸書我可以理解啦，只是最近都是要陪女朋友，我沒辦法接受。」

林明禎去年拍攝電影，曾因為摔傷而送醫

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