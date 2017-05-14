強尼戴普被爆耍大牌 「這點」讓劇組超頭痛

強尼戴普被爆拍戲時遲到成性，讓劇組人員超頭痛。（翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕「強哥」強尼戴普的代表作《神鬼奇航》將推出最新續集《神鬼奇航5：死無對證》，日前出席世界首映會被眾多粉絲包圍，人氣依然鼎盛，但他最近被爆出拍戲時耍大牌，其中有個壞習慣更讓所有劇組的人都很頭痛！

有消息指出，強哥在澳洲拍攝新片時，常常因為晚上酗酒，導致隔天無法拍攝或遲到多時，讓劇組白白浪費不少人力和成本。而劇組還為了遷就這名大牌巨星，每天都會派人看守他的住處，當看到他起床開燈，就會立即通報給製片及導演，表示大夥可準備開工了。

電影監製傑瑞布洛克海默受訪時，跳出來替強哥說情，「強尼在澳洲拍攝時承受了很大的壓力，有直升機跟他回家，家門外也隨時都有媒體記者和車子在等他。」但監製也承認，強哥慣性遲到的問題，將促使他與製作團隊討論，該如何處理明星的遲到問題。

強尼戴普（左）與監製傑瑞布洛克海默（右）合作多年。（翻攝自網路）