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（影音）銀行員宋仲基帥樣曝光！向《太陽》的「他」致敬

2017/05/14 07:23

宋仲基變身銀行行員，客串韓劇《秘行要員》。（翻攝自YouTube）〔記者陳立妍／綜合報導〕男神宋仲基去年因夯劇因《太陽的後裔》紅透半邊天，為了力挺《太》劇編劇金元碩的新作《秘行要員》，於2月時特地抽空客串演出。日前播出《秘》劇的電視台JTBC表示，客串嘉賓宋仲基將於第9集登場，昨晚該劇第8集播畢播出下集預告，宋仲基也在預告中驚鴻一瞥出現約1秒，令粉絲十分期待。

之前劉亞仁客串《太陽的後裔》，飾演的角色同樣是名銀行職員。（翻攝自Naver）根據韓媒報導，宋仲基飾演的角色和先前劉亞仁客串《太陽的後裔》相同，都是敏感又挑剔的銀行職員，出自編劇金元碩巧思，以此向之前客串《太》劇的劉亞仁致敬。此外，曾和《秘》劇導演李昌民合作韓劇《記得我愛你》的南宮珉，則將於第10集中亮相。此外，《秘行要員》現於每周五、六晚上10點於Netflix上架，與南韓同步播出。

宋仲基（左）與南宮珉將分別在《秘行要員》第9、10集登場。（翻攝自TVDaily）


《秘行要員》第9集預告：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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