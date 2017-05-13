（專訪）林明禎斷生父改母姓 她懂謝金燕的苦

林明禎推出全新《#ME》，5月28日將舉辦演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬女神林明禎個性獨立、好強，正與她的成長環境有關，林明禎的父母在她9歲時離婚，本姓「謝」的她從母姓改姓「林」，與生父一別就是10年，多年來僅碰過一次面，孝順的她坦言，媽媽並不希望她與爸爸聯絡，「可能她過不了那一關，我能夠體諒！」

林明禎（中）來台灣發展，家人是她最大的寄託。（種子提供）

今年26歲的林明禎，有個外型亮麗的凍齡母親，她卻少鮮少談到自己的爸爸，其實她對父親的印象並不深，「記得爸爸很帥，長得跟周潤發一模一樣。」她在9歲時，父母就離婚分開，林明禎的媽媽一手拉拔4個小孩長大，父親角色卻她人生中缺席，憶起那時寄人籬下，是她人生最辛苦的時光。

林明禎在馬來西亞有經營SPA店，對於保養相當有一套。（記者王文麟攝）

「當時媽媽去外地工作，我跟姊姊、弟弟住在檳城一年，每次媽媽打電話來，我都只說過得很好。」林明禎「姊代母職」照顧年幼的小弟，卻不敢跟媽媽喊苦，養成了她早熟的個性。談到出道前當過幼稚園老師，也與姊姊在大馬新山開設SPA店，努力要扛起照顧家人的重擔，就連她出道決心來台發展，一心都想給家人好的生活。

林明禎出道前曾做過美容師。（記者王文麟攝）

至於這段辛苦的日子，是否曾想與跟父親求援？林明禎搖頭否認，透露她的爸爸後來另組家庭，多少也擔心媽媽介意，「所以為什麼我不敢聊他，也是怕媽媽會不開心。」林明禎與父親最後的一次見面，是在多年前爺爺的喪禮上，她表示：「就見過那麼一次，還是有叫了一聲『爸』，可能比較陌生吧，講的時候很彆扭。」最後並未留下聯絡方式。

場地提供：D D Nail Spa