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死不認小13歲嫩妻先有後婚？ 男偶像這樣說

2017/05/13 22:31

文熙俊（右）和小13歲的昭燏（左）先有後婚。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男子偶像團體始祖「H.O.T」的成員文熙俊，今年2月雖然和小他13歲的女團「Crayon Pop」成員昭燏甜蜜完婚，不過兩人一直以來都飽受「先有後婚」的傳言困擾。原本女方對此曾嚴正否認，怎料昨日卻宣布誕下女嬰，讓許多人斥責他們說謊。對此，文熙俊11日曾作出回應。

文熙俊和昭燏今年2月完婚，許多藝人都到場祝賀。（翻攝自OSEN）

據《news1》報導，11日，文熙俊在其廣播節目《鄭在型-文熙俊的快樂生活》提到，對於「奉子成婚」的爭議，他其實感到相當委屈，由於這件事他雖然沒有承認過，但也沒有否認，且他自己雖然不看新聞，但是有孕在身的老婆都會看，因此讓他擔心。且文熙俊還透露，連他的老父都因此感到很沉重。不過，文熙俊也表示，希望粉絲能夠相信他溫暖的心，以及一直以來看到的他。

昭燏（左三）是女團「Crayon Pop」的一員。（翻攝自OSEN）

事實上，去年11月文熙俊突然宣布閃婚後，對象就被披露是去年10月初才以「恐慌症」為由退出團體活動的昭燏，由於消息突然到連「H.O.T」的團員都不知道，因此被懷疑是「先上車後補票」，不過遭到女方的經紀公司否認。怎料今年2月兩人完婚後，這個月8日昭燏就宣布已懷孕，甚至竟然昨日就生產，讓許多粉絲不解當初為什麼要說謊。

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