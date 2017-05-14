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（影音）2600名粉絲大喊團名1分鐘！T-ARA不捨爆淚哭花妝

2017/05/14 07:12

T-ARA昨晚將最後一場合體演出獻給台灣歌迷。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／台北報導〕出道8年的南韓女團T-ARA拆夥倒數計時，昨晚將最後一場合體演出獻給等待她們6年多的台灣歌迷，謝幕時全場2600名粉絲持續約1分鐘大喊她們的團名「T-ARA」，讓老么芝妍瞬間爆淚，就連眼線都哭花了，居麗、孝敏、昭妍、寶藍也不捨流淚，讓台下不少粉絲跟著紅了眼眶，最後6人齊聲向粉絲致謝，才依依不捨離開舞台。


T-ARA昨晚身穿全身紅的舞台服登場，熱力唱跳
逾20曲。（記者王文麟攝）演唱會接近尾聲前，團員們紛紛向粉絲告別，居麗率先說：「我覺得演唱會才剛剛開始，但現在已經要結束了，我們都很捨不得， 你們也是吧？」主唱昭妍也感性稱：「因為你們的尖叫聲、歡呼聲太大 了，所以我們不會累， 乾脆一直這樣唱下去好了！」芝妍則大讚台灣粉絲的熱情，「我知道大家很熱情，但不知道這麼熱情！謝謝你們陪我們度過今天！」

與昭妍同樣約滿不續約確定離團的寶藍，似乎有感而發，對著滿場的粉絲說：「跟你們在一起很幸福，我這輩子永遠不會忘記這刻！」一旁孝敏補腔：「我真的無法相信這是我們最後的舞台，很捨不得跟你們分開，你們也是吧？謝謝你們為我們創造美好的回憶。」而恩靜則堅定向粉絲表示：「你們給我們的愛，我們不會忘記，我們知道你們非常的愛我們每一位成員，請大家繼續支持我們，謝謝你們來今天的演唱會。」

T-ARA預計今搭機離台。（記者王文麟攝）隨後隊長居麗安慰粉絲，「我們『T-ARA』的音樂會一直陪伴大家，請大家繼續支持我們、不要忘記我們，我們會成為一直進步的T-ARA」，場面感傷，演唱會結束後6人也「加班」與全場2600名粉絲擊掌。此外，T-ARA預計今天搭機返韓。

全場粉絲大喊T-ARA，團員不捨流淚：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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