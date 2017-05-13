獲封「熱茶哥」後 坤達柯佳嬿又用「咖哩」偷放閃

坤達（左）和柯佳嬿（右）交往以來一直相當低調，久久才放閃一次。（合成圖，翻攝自坤達臉書、資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星柯佳嬿和男友坤達穩定交往多年，雖然戀愛過程一直相當低調，不過有時也會以臉書發文的方式偷放閃，像是柯佳嬿曾在看完電影《擺渡人》後，於臉書PO文稱自己已經找到了如熱茶般溫暖人的對象，隔天坤達就在臉書PO照封自己「熱茶哥」。而今日，繼「熱茶」之後，小倆口又在臉書用「咖哩」默默放閃了！

坤達在柯佳嬿發文後於臉書PO出自己穿著白色T恤的照片。（翻攝自坤達臉書）

今日晚間，柯佳嬿在臉書PO文問說「有人聽說過咖哩定律嗎」？並自己回答說「咖哩定律」就是「你吃咖哩的那天，身上一定剛好是穿白色衣服」，看到此處時粉絲還以為只是普通發文，沒想到下一句柯就說「此刻我眼前的男子就是如此」。而隨後，坤達更是在臉書PO出自己穿白色T恤的照片，並發文稱「我好飽」配上咖哩飯的表情符號，甚至還在狀態打上「好險（咖哩）沒噴到衣服」，放閃無極限。

事實上，之前柯佳嬿奪下金鐘獎「最佳女主角獎」時，坤達就難得在臉書貼出柯佳嬿大哭領獎的照片寫說「我一直都知道就是你」，之後柯佳嬿也轉發了男友的貼文，並打情罵俏說「沒有別的照片了嗎」？而之後兩人還曾經幫修杰楷和賈靜雯照顧咘咘，被虧是提早見習當新手爸媽。看兩人感情如此穩定，不少網友也紛紛敲碗要兩人趕快結婚。

柯佳嬿、坤達臉書全文。（合成圖，翻攝自柯佳嬿、坤達臉書）