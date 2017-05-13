昭彌被同學罵「雜種」 爸爸高EQ處理被推爆
2017/05/13 20:24
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓三大經紀公司「JYP娛樂」旗下的混血偶像全昭彌，去年參加選秀節目《PRODUCE 101》獲得第一名後，便和另外10名練習生組成限定女團「I.O.I」出道，團體解散後，現在更活躍於各大綜藝節目中。不過，近日昭彌的爸爸上節目就透露，女兒在學校的時候曾經被罵是「雜種」！
昭彌（左六）去年因為獲選秀節目第一名而成為女團「I.O.I」的一員。（翻攝自OSEN）
昭彌由於是南韓和加拿大的混血兒，因此西方味濃厚的外貌讓她從小飽受不少同學的酸言酸齬，甚至曾經遭受排擠，而昭彌的爸爸近日上節目就說，女兒過去曾經因為被罵是「雜種」，所以感到非常受傷。不過，昭彌的爸爸也透露，他聽到之後便將「雜種」兩個字寫在昭彌的鞋底下，並告訴女兒說「你要踩著它前進」，高EQ的處理方式獲得不少好評。
事實上，昭彌過去參加選秀節目《SIXTEEN》和《PRODUCE 101》時，都曾經透露自己小時候因為混血的臉孔遭受不少霸凌，甚至數度因此在節目中落淚。不過，如今她能夠戰勝惡評、成為家喻戶曉的女偶像，應該也要歸功於爸爸正向的教育。
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