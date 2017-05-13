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阿翔逼張文綺對媽媽告白 換成自己卻超害臊

2017/05/13 19:52

浩角翔起的阿翔在自己的官方臉書開直播，並且帶粉絲一同參加張文綺的家。（時代創藝提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕浩角翔起的阿翔昨天（5/12）在自己的官方臉書開直播，一開播人數就已破千人，最近頻開直播的他笑說：「其實直播很有趣，也很有挑戰。」因為節目錄影可以剪接，可是直播沒有修改或是潤飾的機會，他也覺得自己的控場能力，因為直播而不斷的再精進。

　

昨天的直播裡，阿翔去了張文綺的家，在參觀住家內部設計與裝潢時，他忍不住的提出了許多自己的想法與建議，馬上被網友吐槽：「怎麼連別人家的裝潢都想控制！」隨後他在文綺的家找到一本成語字典，原本還誇獎張文綺很上進，接著就隨機翻字典抽考，只見張文綺冷汗直流的說：「本來會的東西，遇到阿翔就緊張的忘光光了！」考成語的過程更讓所有的網友笑翻。

浩角翔起的阿翔開直播帶粉絲一同參加張文綺的家，找到一張她小時候與媽媽的合照。（時代創藝提供）

最後阿翔找到張文綺小時候與媽媽的合照，恰逢星期日就是母親節，阿翔靈機一動要求她要打電話給媽媽說「我愛妳」，文綺也坦白說：「長大後真的會比較不好意思說。」但也應阿翔的要求打電話給媽媽，接著文綺反過來要求阿翔也要打電話給翔媽真情告白，沒想到阿翔直呼：「我一個大男生，真的是頭一回跟媽媽說愛，真的很不好意思耶！」坦承真的從來沒有跟媽媽說過這句話，要他親口說出真的是尷尬到不行，最後眼見文綺跟網友都不停的喊話，他才終於打電話給翔媽說了「我愛妳」。

　

浩角翔起粉絲團為了讓粉絲們與媽媽們有個與眾不同的母親節，特別舉辦小活動，只要將自己與媽媽的合照上傳，照片就有機會在當天直接取代粉絲團刊頭的照片，成為最溫馨、特別的回憶。貼文一出，立刻湧入許多人張貼自己與媽媽的照片，還有不少貼心與溫暖的留言，阿翔自己也上傳照片與大家共襄盛舉，他說：「這樣的互動真的很好！大家不要害羞，趕快一起創造美好的回憶。」

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