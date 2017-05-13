《101》又惹議！ 工作人員爆假搜身真性騷擾

《PRODUCE 101》第二季開播以來就爭議不斷。（翻攝自10asia）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝節目《PRODUCE 101》因為成功培養出女團「I.O.I」而話題不斷，怎料推出男版的第二季後就頻頻爆出爭議，除了練習生韓宗延因為曾霸凌同學、要同學公開自慰而退出節目，河旻浩也因為約砲女網友的對話記錄曝光中途下車。沒想到爭議到此還未結束，近日又有網友上網爆料稱連工作人員也對觀眾性騷擾！

韓宗延因為被爆出曾霸凌而從節目退出。（翻攝自《PRODUCE 101》官網）

根據《AsiaToday》報導，由於《PRODUCE 101》怕現場觀眾會提早洩漏節目內容，因此曾表示嚴禁攜帶手機等能錄音錄影的設備入場。不過，近日有參加過節目現場錄製的網友上網爆料稱，節目的男性和女性保全在對觀眾進行安檢時，除了會翻看包包和外套，甚至還會觸摸女性觀眾的內衣，以搜身之名行性騷擾之實！此外，節目工作人員也會對吵鬧的觀眾用「非敬語」大聲斥責，讓注重禮儀的南韓觀眾相當不滿。

河旻浩因為約砲女網友也中途退出節目。（翻攝自《PRODUCE 101》官網）

而事實上，《PRODUCE 101》除了韓宗延和河旻浩退出，金始賢和南潤成也分別以心理和健康因素為由離開節目。此外，賴冠霖因自稱來自「中國台灣」導致台網友不滿、趙奎珉曾在中國假扮「GD」被罵、「長髮男」張文福評論寶兒被指厭女、李曙揆遭爆曾被以前的團員霸凌等，甚至節目也被爆料竟然連上廁所也要分級使用被批沒人性。如今《101》又被爆出性騷擾，可以說是爭議就一波接一波。