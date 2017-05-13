白百何綠光夫打臉狗仔「做偽證」 出軌兄弟力挺

胡海泉（右）一直發聲力挺陳羽凡（左）。（翻攝自「羽泉」微博）

〔娛樂頻道／綜合報導］深受前妻白百何「戴綠帽」所困擾的中國男星陳羽凡，日前因為不滿狗仔深夜跟拍，拿高爾夫球桿打破狗仔車窗，還對著狗仔爆粗口稱自己要跟狗仔「all in」，事後此段影片更被狗仔放上網，引發不小爭議。不過，近日陳羽凡反過來打臉狗仔其實做偽證，連陳羽凡曾被爆出婚內出軌的「羽泉」的團員胡海泉也發聲力挺好兄弟。

陳羽凡砸爛狗仔的車窗。（翻攝自新浪娛樂）

陳羽凡日前將狗仔車窗打破後，除了事後發出聲明稿道歉，狗仔也在微博發文稱雙方已經和解。不料昨日晚間，陳羽凡又突然在微博上發文指狗仔做偽證，稱其當初只揮了一桿之後桿頭就斷在了車內，沒想到事後狗仔發圖時，後照鏡旁竟然又另外破了一個大洞，讓他無奈表示：「當初我讓你報警你不報，睡醒了又要去，那也不用再補一大點的吧？」

對此，陳羽凡的好兄弟胡海泉也轉發了此貼文，並聲援陳說：「這群小伙子怎麼了，做人最基本的東西都放下了，為小利棄本善，世間種因得果終有報。」斥責狗仔會得到報應。而事實上，從陳羽凡爆發綠帽事件之後，儘管他宣布暫退演藝圈，但團員胡海泉依然時常在微博分享陳的貼文，或是發聲替陳說話，讓許多網軍對於兩人的兄弟情相當稱讚。

胡海泉微博全文。（翻攝自胡海泉微博）