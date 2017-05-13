限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

白百何綠光夫打臉狗仔「做偽證」 出軌兄弟力挺

2017/05/13 19:20

胡海泉（右）一直發聲力挺陳羽凡（左）。（翻攝自「羽泉」微博）

〔娛樂頻道／綜合報導］深受前妻白百何「戴綠帽」所困擾的中國男星陳羽凡，日前因為不滿狗仔深夜跟拍，拿高爾夫球桿打破狗仔車窗，還對著狗仔爆粗口稱自己要跟狗仔「all in」，事後此段影片更被狗仔放上網，引發不小爭議。不過，近日陳羽凡反過來打臉狗仔其實做偽證，連陳羽凡曾被爆出婚內出軌的「羽泉」的團員胡海泉也發聲力挺好兄弟。

陳羽凡砸爛狗仔的車窗。（翻攝自新浪娛樂）

陳羽凡日前將狗仔車窗打破後，除了事後發出聲明稿道歉，狗仔也在微博發文稱雙方已經和解。不料昨日晚間，陳羽凡又突然在微博上發文指狗仔做偽證，稱其當初只揮了一桿之後桿頭就斷在了車內，沒想到事後狗仔發圖時，後照鏡旁竟然又另外破了一個大洞，讓他無奈表示：「當初我讓你報警你不報，睡醒了又要去，那也不用再補一大點的吧？」

對此，陳羽凡的好兄弟胡海泉也轉發了此貼文，並聲援陳說：「這群小伙子怎麼了，做人最基本的東西都放下了，為小利棄本善，世間種因得果終有報。」斥責狗仔會得到報應。而事實上，從陳羽凡爆發綠帽事件之後，儘管他宣布暫退演藝圈，但團員胡海泉依然時常在微博分享陳的貼文，或是發聲替陳說話，讓許多網軍對於兩人的兄弟情相當稱讚。

胡海泉微博全文。（翻攝自胡海泉微博）

相關新聞

推薦新聞
（影音）星盤解密 唐綺陽曝林奕含和洪仲丘的共通點 （影音）星盤解密 唐綺陽曝林奕含和洪仲丘的共通點
2017/05/13 16:51
（影音）林奕含父母4發聲明引用女神卡卡歌詞 句句是洋蔥 （影音）林奕含父母4發聲明引用女神卡卡歌詞 句句是洋蔥
2017/05/13 14:54
豬哥亮入院逾2個月 王彩樺鬆口洩病情 豬哥亮入院逾2個月 王彩樺鬆口洩病情
2017/05/13 19:39
終於等到了！暗黑林志玲露側乳挑戰童貞必殺服 終於等到了！暗黑林志玲露側乳挑戰童貞必殺服
2017/05/13 13:53
大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
2017/05/13 14:02
《極品》超夯贏《鬼怪》！三立計劃製作跨國電視劇 《極品》超夯贏《鬼怪》！三立計劃製作跨國電視劇
2017/05/13 15:02
人氣直逼Angelababy！迪麗熱巴私密素顏影片曝光 人氣直逼Angelababy！迪麗熱巴私密素顏影片曝光
2017/05/13 12:52
（獨家）「常威」鄒兆龍批格鬥狂人不入格 天生神力展習武風範 （獨家）「常威」鄒兆龍批格鬥狂人不入格 天生神力展習武風範
2017/05/13 14:35
超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數 超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數
2017/05/13 14:08
（影音）林俊傑舊愛出席活動摔倒 手部顫抖癱軟在地 （影音）林俊傑舊愛出席活動摔倒 手部顫抖癱軟在地
2017/05/13 17:22
大腸癌末併發血便失禁 豬哥亮病情穩仍有望 大腸癌末併發血便失禁 豬哥亮病情穩仍有望
2017/05/13 19:56
方宥心裸背床戰傅子純 全家尷尬觀賞親密戲 方宥心裸背床戰傅子純 全家尷尬觀賞親密戲
2017/05/13 16:31
李懿泡湯更衣意外走光 尖叫：我露超大一點 李懿泡湯更衣意外走光 尖叫：我露超大一點
2017/05/13 15:25
舒淇毀容慘變木乃伊 苦中作樂：沒放棄治療 舒淇毀容慘變木乃伊 苦中作樂：沒放棄治療
2017/05/13 14:18
家中遙控器消失5天讓隋棠超崩潰 鎖定頭號嫌犯就是Max！ 家中遙控器消失5天讓隋棠超崩潰 鎖定頭號嫌犯就是Max！
2017/05/13 12:00
咘咘最愛爸拔 抓周第一個抓的就是修杰楷 咘咘最愛爸拔 抓周第一個抓的就是修杰楷
2017/05/13 15:28
（獨家）南部鄉親為豬哥亮祈福 豬哥巷旁元帝廟假山有故事 （獨家）南部鄉親為豬哥亮祈福 豬哥巷旁元帝廟假山有故事
2017/05/13 13:06
《太陽的後裔》菜鳥兵人未抵台先點菜 指名要很多「這個」 《太陽的後裔》菜鳥兵人未抵台先點菜 指名要很多「這個」
2017/05/13 13:20
（影音）女神變鬼樣！《紅衣2》許瑋甯剃半眉變這樣 （影音）女神變鬼樣！《紅衣2》許瑋甯剃半眉變這樣
2017/05/13 12:32
（微劇透）小女孩身世揭曉！《紅衣2》嚇破膽預告上線 （微劇透）小女孩身世揭曉！《紅衣2》嚇破膽預告上線
2017/05/13 13:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.