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（影音）李聖經開IG慘遭批 兩女搶鋒頭「丟臉」

2017/05/13 18:13

李聖經（中）與曹惠晶（右）在《舉重妖精金福珠》是同隊隊友。（翻攝自MBC官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女星與《舉重妖精金福珠》同劇演員果然有心結？！李聖經進行電視劇《舉重妖精金福珠》的事後錄音時，同劇演員曹惠晶先開啟直播，引起韓網Instiz討論區口水戰。

兩女同時開直播，觀眾聚集在曹惠晶IG，被網友批評互搶人氣，話題滿滿甚至登上韓網熱搜榜。有網友先貼出一則標題為「讓觀眾覺得很丟臉的李聖經行徑（feat.曹惠晶）」，內文直指一次《舉重妖精金福珠》進行事後錄音，劇組演員全在錄音室裡面排排坐，當時曹惠晶先打開了IG直播，過不久李聖經也開啟直播。

旁邊坐著的女演員李珠英說：「李聖經直播在線人數2萬人！看，大發！惠晶你就關了吧」發文者批評李聖經搶別人鋒頭。

李聖經（左）與曹惠晶被韓媒拿來比一比。（合成圖，翻攝自李聖經、曹惠晶IG）

討論文章一出，有人認為「真不知道下戲這麼久，發這樣的文章是抱持什麼心態。」、「我覺得李聖經只是錯在沒有想這麼多而已。」這場PK賽甚至被韓媒從身材到背景全部比一比，包含李聖經與曹惠晶的學歷與背景、身材跟樣貌，以及目前在演藝圈的代表作品全都拿來說一輪，一篇誤會文章導向「兩女對決」的新聞讓網友看了傻眼。

影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。

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