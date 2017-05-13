（影音）袁艾菲哀怨戀情見光死 計劃3年後凍卵借精

〔記者吳志偉／台北報導〕袁艾菲今天（5/13）舉辦自創服飾品牌Girgur公益發表會，義賣衣服為紅心字會弱勢兒童籌募營養餐費，現場請到3位受資助的小朋友到場，她透露自己非常愛小孩，如果35歲之前還沒結婚就考慮去凍卵借精，「若經濟能力允許，當單親媽媽也OK！」她表示，每次戀情才剛要萌芽就被媒體拍到，導致經常無疾而終，許多男性朋友根本不敢靠她太近，開玩笑說要離她100公尺，才願意和我出去。

袁艾菲服飾義賣活動。（記者趙世勳攝）

明天就是母親節，袁艾菲被問到準備送什麼禮物給媽媽？她的回答很有趣，表示母親節當天因為還要趕戲，所以無法跟媽媽一起過節，不過因為與媽媽同住，所以天天都可以是母親節；至於禮物部分，因為會把工作收入全交給媽媽，「所以就是母親節禮物了。」

談到品牌Girgur，袁艾菲說：「Girgur是希伯來文中，貓的意思，也是我品牌的元素，我把自己跟愛貓的故事，將生活中，好玩、快樂、無厘頭、時尚、流行及旅行的細節集結在一起。」她從創意發想、構思到實際有成品，花了大概近1年的時間，也因為自己私底下的穿著，是走輕鬆休閒的風格，所以這次的設計也是以長版洋裝及T恤為主。家裡一共養了3隻英國短毛貓，袁艾菲是個不折不扣的貓奴，把3隻貓咪當成是自己的小孩般疼愛照顧，所以母親節對她來說，也算是另類的母親節。

袁艾菲服飾義賣活動。（記者趙世勳攝）