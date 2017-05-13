限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）袁艾菲哀怨戀情見光死 計劃3年後凍卵借精

2017/05/13 18:05

〔記者吳志偉／台北報導〕袁艾菲今天（5/13）舉辦自創服飾品牌Girgur公益發表會，義賣衣服為紅心字會弱勢兒童籌募營養餐費，現場請到3位受資助的小朋友到場，她透露自己非常愛小孩，如果35歲之前還沒結婚就考慮去凍卵借精，「若經濟能力允許，當單親媽媽也OK！」她表示，每次戀情才剛要萌芽就被媒體拍到，導致經常無疾而終，許多男性朋友根本不敢靠她太近，開玩笑說要離她100公尺，才願意和我出去。

袁艾菲服飾義賣活動。（記者趙世勳攝）

明天就是母親節，袁艾菲被問到準備送什麼禮物給媽媽？她的回答很有趣，表示母親節當天因為還要趕戲，所以無法跟媽媽一起過節，不過因為與媽媽同住，所以天天都可以是母親節；至於禮物部分，因為會把工作收入全交給媽媽，「所以就是母親節禮物了。」

談到品牌Girgur，袁艾菲說：「Girgur是希伯來文中，貓的意思，也是我品牌的元素，我把自己跟愛貓的故事，將生活中，好玩、快樂、無厘頭、時尚、流行及旅行的細節集結在一起。」她從創意發想、構思到實際有成品，花了大概近1年的時間，也因為自己私底下的穿著，是走輕鬆休閒的風格，所以這次的設計也是以長版洋裝及T恤為主。家裡一共養了3隻英國短毛貓，袁艾菲是個不折不扣的貓奴，把3隻貓咪當成是自己的小孩般疼愛照顧，所以母親節對她來說，也算是另類的母親節。

袁艾菲服飾義賣活動。（記者趙世勳攝）

相關新聞

推薦新聞
袁惟仁離婚欠債擺爛 陸元琪直播遭債主狂討錢 袁惟仁離婚欠債擺爛 陸元琪直播遭債主狂討錢
2017/05/13 09:08
鄧佳華喇妹遭公審 瘦子嗆：找白癡罵才邪惡 鄧佳華喇妹遭公審 瘦子嗆：找白癡罵才邪惡
2017/05/13 10:55
豬哥亮今晨病情新進度！身體不適房內猛咳 豬哥亮今晨病情新進度！身體不適房內猛咳
2017/05/13 11:10
好囧！新婚男星為省錢 被郭富城抓包穿新郎服宣傳新片 好囧！新婚男星為省錢 被郭富城抓包穿新郎服宣傳新片
2017/05/13 11:03
（影音）林奕含父母4發聲明引用女神卡卡歌詞 句句是洋蔥 （影音）林奕含父母4發聲明引用女神卡卡歌詞 句句是洋蔥
2017/05/13 14:54
劉香慈藏孕秘密產子！牽小手曝光寶寶照 劉香慈藏孕秘密產子！牽小手曝光寶寶照
2017/05/13 14:33
大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
2017/05/13 14:02
《破產姐妹》費用太高 第六季播完確定掰 《破產姐妹》費用太高 第六季播完確定掰
2017/05/13 15:44
強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」 強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」
2017/05/13 08:48
《極品》超夯贏《鬼怪》！三立計劃製作跨國電視劇 《極品》超夯贏《鬼怪》！三立計劃製作跨國電視劇
2017/05/13 15:02
隱乳女神暴瘦 連G奶都跟著消風不見了？ 隱乳女神暴瘦 連G奶都跟著消風不見了？
2017/05/13 10:59
超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數 超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數
2017/05/13 14:08
千億媳婦爆乳貴氣亮相 甜曝母親節禮物是... 千億媳婦爆乳貴氣亮相 甜曝母親節禮物是...
2017/05/13 12:04
（影音）星盤解密 唐綺陽曝林奕含和洪仲丘的共通點 （影音）星盤解密 唐綺陽曝林奕含和洪仲丘的共通點
2017/05/13 16:51
王景玉免死！謝祖武爆嗆：地院有得思覺失調症？ 王景玉免死！謝祖武爆嗆：地院有得思覺失調症？
2017/05/13 15:36
家中遙控器消失5天讓隋棠超崩潰 鎖定頭號嫌犯就是Max！ 家中遙控器消失5天讓隋棠超崩潰 鎖定頭號嫌犯就是Max！
2017/05/13 12:00
（獨家）南部鄉親為豬哥亮祈福 豬哥巷旁元帝廟假山有故事 （獨家）南部鄉親為豬哥亮祈福 豬哥巷旁元帝廟假山有故事
2017/05/13 13:06
（影音）女神變鬼樣！《紅衣2》許瑋甯剃半眉變這樣 （影音）女神變鬼樣！《紅衣2》許瑋甯剃半眉變這樣
2017/05/13 12:32
阿湯哥巴黎忙拍新片 前妻在附近爽與影帝新歡約會 阿湯哥巴黎忙拍新片 前妻在附近爽與影帝新歡約會
2017/05/13 10:04
《太陽的後裔》菜鳥兵人未抵台先點菜 指名要很多「這個」 《太陽的後裔》菜鳥兵人未抵台先點菜 指名要很多「這個」
2017/05/13 13:20
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.