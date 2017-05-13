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吳翔震路跑想起過世毛小孩 雨中邊跑邊哭

2017/05/13 17:25

吳翔震今天一大早參加ELLE路跑。（經紀人提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「性感詩人」吳翔震今天（5/13）一大早參加ELLE路跑，跟6000多位跑友一同為了守護毛小孩，共同宣傳「支持領養代替購買，愛護動物從心做起」。在陣陣雨中，吳翔震想到自己曾經養的一隻土狗小黑已經過世，突然悲從中來，邊大哭邊跑步，也順便釋放工作壓力。

吳翔震今天一大早參加ELLE路跑。（經紀人提供）

吳翔震穿鮮紅色背心，搭配黑色運動褲及代言的HANNFORT鞋子跑步，他呼籲大家，關心健康及勇於挑戰自我的同時，也能跑出時尚風格，更特別戴上貓耳朵造型的帽子，陪他跑步的粉絲，稱讚他萌又帥氣。

參加路跑的藝人還有紀言愷，祖雄等人，吳翔震跟祖雄兩位男神繼上回「酷摩沙頒獎典禮」相遇後又見面，身為演藝圈前輩的紀言愷，也大方讚美吳翔震待人有禮貌，吳翔震說：「JR哥隨時保持完美狀態，值得他學習。」

吳翔震今天一大早與紀言愷、祖雄等人一同參加ELLE路跑。（經紀人提供）

吳翔震透露，小時候陪伴他成長的土狗小黑意外過世，在他心中留下深深的遺憾。他提到幾年前他又在宜蘭養了一隻士狗，也取名叫小黑，吳翔震回憶當時自己的爸爸跟客戶在談事情，客戶聊到有一隻土狗在送養，吳爸爸知道兒子愛狗成癡，於是領養回家，在3年前吳翔震生日當天給他大驚喜。現在一個人住台北的吳翔震說，等他換更大的房子，要把小黑從宜蘭接到台北住。

吳翔震家中養了一隻土狗小黑。（經紀人提供）

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