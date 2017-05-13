「沒白百何沒髒身」 陳羽凡改口要與前妻榮辱與共

陳羽凡（左）和白百何（右）早已離婚。（翻攝自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕遭到老婆白百何戴綠帽的中國歌手陳羽凡，日前因凌晨喝醉又遭跟拍而砸碎狗仔車子的玻璃，甚至還說出「沒有白百何我沒有髒身」。事後，陳透過「巨匠娛樂」發文道歉之餘，也以「山高水遠，江湖再見」8字來求狗仔放過他，而拍攝陳的狗仔「全明星探」也在微博發文稱已與陳達成和解。沒想到，昨日晚間陳羽凡卻又在微博發文稱「一日夫妻百日恩」，要與白百何「榮辱與共」！

陳羽凡砸碎狗仔的車子。（翻攝自陳羽凡微博）

昨日晚間，陳羽凡在微博發文，直說對於惡意的侵犯，第一次是理解、第二次是包容，但第三次和第四次就是懦弱了！雖然自己尊重每份職業，但希望大家之間多一點善意，更暗示說如果下次再遇到那票誇大不實、做偽證還欺騙大眾的狗仔，一定不會輕易放過。此外，陳還說：「一日夫妻百日恩，不能攜手白頭，榮辱仍將與共。」強調自己會和白百何一起面對。

不過事實上，白百何上個月遭爆泰國出軌後，雖然陳羽凡拍影片說兩人早已離婚，但是日前陳砸車時卻又對狗仔爆粗口說「家醜不外揚，是你媳婦（老婆），你理解一下好嗎？行嗎？換成你，你媳婦，XXX，我甚麼都沒做，你綠帽戴成這樣」，疑似對於前妻害自己的人生沾上汙點頗有不滿。

巨匠娛樂、全明星探、陳羽凡微博全文。（合成圖，翻攝自巨匠娛樂、全明星探、陳羽凡微博）