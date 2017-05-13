（圖輯影音）有感覺滿週歲 讚聲開唱長痘痘「有感覺」

〔記者陳奕全／台北報導〕有感覺樂團出道滿週年二度站上讚聲舞台開唱，演唱日期（12日）恰巧是有感覺樂團出道滿週年，對他們來說別具意義。

有感覺樂團滿週歲 出席讚聲演唱會；主唱安安（左）、吉他手肥肥。（記者陳奕全攝）

有感覺最近除了參與全新舞台劇「千面惡女」的音樂作曲，又要準備演唱會，讓主唱安安臉上狂冒痘痘，對於首次參與擔任音樂劇作曲者的他們直呼覺得很不可思議，直到首演日才放下心中大石，主唱安安甚至感動的留下眼淚。

有感覺樂團滿週歲 出席讚聲演唱會；主唱安安（左）、吉他手肥肥。（記者陳奕全攝）

這次演唱會結束後，有感覺樂團表示將全新投入新專輯籌備，並不排斥新曲風，要給歌迷帶來耳目一新的感覺，要讓大家都「有感覺」。但吉他手肥肥俏皮的說最近壓力太大，要先去大吃大喝一頓紓壓，先犒賞自己後再來辛苦，一種先甘後苦的概念。

有感覺樂團滿週歲 出席讚聲演唱會；主唱安安臉上狂冒痘痘。（記者陳奕全攝） 有感覺樂團滿週歲 出席讚聲演唱會；吉他手肥肥。（記者陳奕全攝） 有感覺樂團滿週歲 出席讚聲演唱會；主唱安安（左）、吉他手肥肥。（記者陳奕全攝）