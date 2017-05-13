方宥心裸背床戰傅子純 全家尷尬觀賞親密戲

方宥心與傅子純演出《外鄉女》第二單元《愛人的選擇》。（民視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕方宥心在民視《外鄉女》第二單元《愛人的選擇》跟傅子純演情侶，兩人在劇中有許多親熱戲，令從來沒有演過親密戲的她十分緊張，加上戲裡她又主動的獻身並且男生同居，忍不住直呼：「還好只是演戲而已！」

方宥心在《外鄉女》第二單元《愛人的選擇》中，與傅子純拍親密戲相當緊張。（民視提供）

現實生活中，方宥心自認談戀愛相當被動，即使喜歡對方也不會主動跟對方表白，唯一可能的就是跟劇中一樣與男朋友同居，她認為現在同居很正常，能提前習慣對方的生活習慣；男主角傅子純更進一步表示，同居也是他可以接受的，因為婚前可以看到對方最自然的一面，如果有發現跟自己想像不一樣，提早分開對雙方都算好事。

方宥心在《外鄉女》第二單元《愛人的選擇》背部全裸上陣。（民視提供）

方宥心透露，第一集播出時，她正跟家人一起收看，不料大家看到她主動獻吻的畫面，現場突然安靜，她表示當下冷汗直流，接下來播出一定要自己躲起來收看，不然許多親熱戲沒有先報備，到時候媽媽在旁邊收看，一定會問東問西，笑說：「還是避免這種尷尬場景好了。」但第一次獻出螢幕初吻，還在鏡頭前裸露美背，方宥心說其實拍獻身戲時很緊張，但是看到傅子純在現場一直叮嚀她要怎麼保護自己，她才放了一百顆心，也大讚傅子純是暖男。

方宥心在《外鄉女》第二單元《愛人的選擇》背部全裸上陣。（民視提供）

這次傅子純演出《愛人的選擇》男主角，看到師兄柯叔元在第一單元精湛的演出，讓接檔的他一度壓力大到爆瘦，甚至害怕到片場，直到師兄及到導演們的鼓勵，才有信心面對艱難劇本的挑戰。

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