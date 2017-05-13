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喜收小V寶母親節禮 徐若瑄感慨懷胎十月搏命產子

2017/05/13 16:52

徐若瑄親自照料兒子，就算犧牲睡眠也甘願。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕徐若瑄前年為了順利產子，懷孕期間長期臥床，苦挨300針安胎，小V寶出生後，即便已精疲力盡，但為了兒子能有充足的營養，每天只睡2、3小時從不喊苦，明是她當媽後的第二個母親節，昨在臉書分享兒子所送的禮物，吸引大批網友關注。

徐若瑄前年8月剖腹產下兒子。（翻攝自臉書）

徐若瑄懷孕期間長期臥床，苦挨300針安胎針不喊苦。（翻攝自臉書）


徐若瑄感慨時間過得很快，明天將要迎接第二個母親節，她透露收到小V寶在學校做的心意卡片，裡頭除了有老師協助完成的文字，還有兒子的小小掌印，看著兒子所送的卡片，她有感而發說：「女人懷胎十月不容易，有些人也和我一樣拿自己命去賭，母親對孩子的愛和付出，不是金錢能取代的！」

徐若瑄懷孕期間長期臥床。（翻攝自臉書）

徐若瑄（右）收到與兒子小V寶所送的母親節卡片，整個人開心不已。（翻攝自臉書）

徐若瑄接著表示「我懂第一次過母親節的媽咪們的心情，是一個多麼溫暖值得紀念的日子，讓這天只留下美麗的回憶，不要有遺憾...以後回想都還能有幸福的味道！想起生完孩子後去年自己的第一個母親節...」感性文字讓許多媽咪產生共鳴，新手媽媽林心如也寫下「V媽～母親節快樂」，徐若瑄則回「乖乖媽～妳的第一個母親節也！辛苦了！」可見兩人好交情。

徐若瑄（左）與兒子小V寶（右）母子情深。（翻攝自臉書）

徐若瑄感性發文，吸引新手媽媽林心如前來留言。（翻攝自臉書）

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