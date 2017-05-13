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首頁 > 婉君推

蔡黃汝刷牙打噴嚏 楊一展：真想被妳牙膏噴

2017/05/13 16:09

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》幫楊一展刷鬍子。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕楊一展與「豆花妹」蔡黃汝在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》曖昧指數破錶，一場楊一展讓蔡黃汝幫他刮鬍子的劇情，他笑說從沒讓女生刮過鬍子，感覺很奇妙。

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》幫楊一展刷鬍子。（三立提供）

演出前，楊一展教導蔡黃汝如何下手，只是刮鬍子的力道及手勢讓她直喊：「實在太難！」她將他想成一個氣球，在臉上以蜻蜓點水的方式刮，後來覺得越刮越順，正想誇獎自己很厲害時，攝影師一旁提醒她角度不對，很容易一不小心就讓楊一展受傷，她驚訝的說：「我在危險當中我還不知道，但展哥真的很放心讓我刮他鬍子，若割破臉我真的賠不起，真是捏把冷汗在拍攝。」

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》中，刷牙時不小心打噴嚏噴到楊一展臉上。（三立提供）

兩人還在劇中比賽刷牙，蔡黃汝為了要讓口腔充滿牙膏泡沫，一直擠牙膏在嘴裡，最後刷到嘴唇破皮，而一場她不小心打噴嚏噴到楊一展臉上，泡沬卻怎麼噴都不成功，楊一展故意虧說：「真想被妳的牙膏噴到。」

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》中，刷牙時不小心打噴嚏噴到楊一展臉上。（三立提供）蔡黃汝在《我的愛情不平凡》中，刷牙時不小心打噴嚏噴到楊一展臉上。（三立提供）楊一展在《我的愛情不平凡》幫蔡黃汝吹頭髮，暧昧指數破表。（三立提供）

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