（影音）黎明走音成賣點 新廣告Kuso唱改編歌

黎明（左）與林日曦拍廣告還唱走音歌自嘲。（翻攝自林日曦臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕先前黎明在華東水災募款活動唱《對不起我愛你》走音，事後他自責不已，怪自己起音太高。沒想到在新廣告裡他放下心結，再度挑戰走音曲。

身為四大天王之一的黎明，去年為咖啡品牌拍攝宣傳片，變身「辦公室阿明」跟林日曦合作，發揮天王魅力，成為話題。今年「阿明」再度推出新廣告，除了又與林日曦合作之外，新角色總經理則由林夕出演，黎明也祭出走音神曲幽自己一默。

在全新的即沖咖啡廣告裡面，黎明頭戴草帽出場，不但送禮給林日曦兼沖調越南咖啡，還要林日曦坐在單車後座喝咖啡。林日曦攬著黎明的腰，羞紅臉蛋，感覺還挺浪漫的。沒想到劉江出場後，黎明大唱《對不起我愛你》的改編歌，中間還扮走音自嘲。

黎明（左）頭戴草帽跟林日曦拍攝全新咖啡廣告。（翻攝自林日曦臉書）

而且這橋段還是黎明本人的想法，除了亂改編歌詞之外，林夕還親自獻聲，這段影片在臉書上貼出2小時即吸引超過2萬個讚，必有35萬次瀏覽與近萬分享。

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）