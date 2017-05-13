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《破產姐妹》費用太高 第六季播完確定掰

2017/05/13 15:44

影集《破產姐妹花》在台灣也有不少粉絲。（Star World提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由凱特丹寧絲、貝絲貝爾斯主演的情境喜劇影集《破產姐妹花》，經歷六年播出之後，美國CBS頻道昨正式宣佈不再續訂，使得今年4月18日在美國播出的第六季最終集，正式成為該影集的大結局，消息一出讓不少劇迷大感意外和不捨。

《破產姐妹花》2011年9月開播時曾創下不俗收視率，平均每集收視達到1150萬人次，18-49歲年齡層的觀眾收視率更高達4.5。該劇將場景設定在紐約布魯克林，描述兩位室友麥斯（凱特丹寧絲飾）和卡洛琳（貝絲貝爾斯飾）的日常，以幽默對白、搞笑劇情、勵志情節大受歡迎。

不過上個月剛播完的第六季收視率成績平平，18-49歲年齡段觀眾平均收視率為1.8，每集平均收視已下滑到700萬人次。而除了收視成績，CBS最後決定不續訂的主要原因，還是出自於它的高昂續訂費。原先CBS曾考慮再為該劇續訂一季，可能是13到18集左右、篇幅較短的最終季，但最後仍與製作的華納電視部談不攏。

雖然美國已播畢，但該劇目前仍在台灣STAR WORLD播出中，第六季完結篇將於15日（下周一）播出。此外台灣亦有發行正版DVD，由台灣得利影視代理，不過翻譯名稱為《追夢女孩》。

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