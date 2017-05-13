（影音）星盤解密 唐綺陽曝林奕含和洪仲丘的共通點

唐綺陽（左）認為社會不能辜負林奕含（右）。（合成圖，翻攝自唐綺陽、林奕含臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才女作家林奕含的死震驚社會，除了其父母發聲明表示會配合檢警調查，許多名人也紛紛替林聲援，希望早日嚴懲狼師。而星座專家唐綺陽11日晚間也在臉書開直播提及此事，她說她能占星的角度解讀此事，不僅數度難過哽咽，更強調此事一定不是「善良」、狼師必有報應！

唐綺陽談到林奕含數度哽咽。（翻攝自唐綺陽臉書）

唐綺陽11日在直播中提到林奕含，她哽咽表示自己在看《房思琪的初戀樂園》就像在看遺書，更透露自己拿到了林奕含的星盤，且從星盤來看，雖然書中的思琪遭到侵犯才13歲，但林應該是16歲。且唐還說，林本身是雙魚座，而狼師剛好是雙魚座的「對宮」處女座，所以林的幻想常被狼師打破，讓她很難受。

洪仲丘在軍中遭虐死的事件震驚社會。（資料照，記者王藝菘攝）

唐更表示，林是一個「木星跟土星對分相」的人，而在軍中被虐死的洪仲丘也是「木土有相位」之人，唐說這樣的人的共通點，就是他們身上所發生的事可以震動社會、勾起人身上最深沉的恐懼，且這類人的人生「福禍相倚」，像林長得美反而造成她的苦難，但她的死又可以讓社會重視這件事。此外，林跟洪的事件發生也都很戲劇化，洪在退伍的前幾天死亡，林則是長得美、學歷好又文筆佳卻遭受不幸。

唐綺陽也說，她認為林的事件不會「善良」、這件事會發展下去，唐甚至再度哽咽說「她（林）已經死了，她把詮釋權留給我們社會大眾，我們不可以辜負她」，呼籲大眾不能輕輕放下。唐還說，現在土星在處女座的四宮，所以肯定會遇到「刨根挖底」的事情，因此唐也喊話狼師說：「到你死之前你可能都活不好了」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

相關影片：（影片擷取自唐綺陽臉書，如遭移除敬請見諒）