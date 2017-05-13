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李懿泡湯更衣意外走光 尖叫：我露超大一點

2017/05/13 15:25

《驚奇4超人》主持人郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠與李懿，帶領來自加拿大來的名模姊妹暢遊宜蘭，還玩起溫泉潑水大戰。（中天提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠與李懿主持的中天綜合台《驚奇4超人》，明晚（14日）7點將帶領老外暢遊宜蘭，除了品嘗有名的三星蔥外，還體驗拔蔥、泡溫泉以及釣蝦等，讓遠從加拿大來的名模姊妹倆玩得不亦樂乎。

郭彥均、哈孝遠等人主持的《驚奇4超人》，帶領來自加拿大來的名模姊妹暢遊宜蘭。（中天提供）

拍攝泡湯之前，製作單位突襲女生換泳裝，名模姊妹當眾更衣，展現出專業模特兒態度，而李懿大方介紹自己的流蘇比基尼很厲害，她才剛說完：「（胸）會有豐盈感！」下一秒更衣時整個大走光，讓她驚聲尖叫：「我露超大一個點。」嚇壞後面的名模姊妹。

《驚奇4超人》主持人郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠與李懿，帶領來自加拿大來的名模姊妹暢遊宜蘭，並體驗泡溫泉。（中天提供）

對於這次的溫泉拍攝，哈孝遠與郭彥均期待已久，哈孝遠還不忘騙名模姊妹倆要裸體泡湯，郭彥均在旁聽聞開懷大笑，李懿看不下去說：「你已經是人夫了。」一夥人體驗美人湯之餘，現場還玩起溫泉潑水大戰，李懿與其中一位姊妹倆對決，手下不留情直接往名模臉上狠潑，最後李懿猜拳輸，隊長郭彥均直接跳出來教名模如何狠潑水，讓李懿頓時成為圍攻對象，還被水狠潑到面目猙獰。

《驚奇4超人》主持人郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠與李懿，帶領來自加拿大來的名模姊妹暢遊宜蘭，並體驗泡溫泉。（中天提供）

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