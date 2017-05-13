限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

《極品》超夯贏《鬼怪》！三立計劃製作跨國電視劇

2017/05/13 15:02

吳慷仁、邵雨薇等人主演的《極品絕配》，播出後反應不俗。（記者吳志偉攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕吳慷仁與邵雨薇主演的三立週五華劇絕配》，締造出收視破2的高收視，也是近一年來少數收視破2的偶像劇，尤其是金鐘戲王吳慷仁加入演出，話題十足，透過三立成功的偶像包裝，讓他在螢光幕前更具個人魅力。

吳慷仁、邵雨薇、吳思賢、劉書宏及小蠻等人主演的《極品絕配》，是這1年來收視少數破2的偶像劇。（記者吳志偉攝）

三立「週五華劇」是偶像劇明星的搖籃，近幾年陸續捧紅不少成為一線的偶像明星，包括李國毅、任容萱、郭雪芙、劉以豪、張立昂、邵雨薇及蔡黃汝等。三立執行副總莊文信受訪時表示，不諱言單元劇《通靈少女》的成功讓很多製作單位重新省思題材的重要性，目前周五時段將率先找好案子，確定將先籌拍一部《時空線索》（劇名暫定），也會與美國福斯及Netflix製作跨國際電視劇；目前播出的on檔戲，也至少有4、5集的存檔，以提升戲劇品質，接下也計劃等戲都拍完才播出。

吳慷仁與邵雨薇最近登上偶像雜誌封面。（華流雜誌提供）

吳慷仁此次在《極品絕配》中的演出，激發年輕演員潛力，經常在拍攝時碰撞出火花，現場即興設計演出，也讓劇情更加靈活有趣。外傳他接拍該劇一集28萬，但其實真正價碼是一集30萬，堪稱台星演出台劇片酬之最，對此莊文信坦承確有其事，並且表示：「我覺得很值得！」果然創造出高收視率，並且在愛奇藝超過357.1萬的點擊率，甚至超越韓劇《鬼怪》，另在全球熱門影音平台Viki播出，並翻譯成多國語言於美國、法國、印度、印尼及巴西等國都創出高收視佳績。

吳慷仁與劉書宏在拍《極品絕配》時，常現場即興設計演出。（三立提供）

該劇與全新合作團隊，為三立華劇帶來新意，特別是戲裡的開市舞、大逆光、英雄出場的煙霧，都是以往台灣偶像劇難以見到的場面。另外，拍攝料理十分講究，例如劇中出現的玫瑰龍蝦所費不貲，一隻就要價3000元，讓觀眾口水直流，紛紛大讚「每集都期待會做什麼料理」。

吳慷仁與邵雨薇最近登上偶像雜誌封面。（華流雜誌提供）

相關新聞

推薦新聞
驚！蔡琴取消安可 竟坐輪椅退場 驚！蔡琴取消安可 竟坐輪椅退場
2017/05/13 07:13
袁惟仁離婚欠債擺爛 陸元琪直播遭債主狂討錢 袁惟仁離婚欠債擺爛 陸元琪直播遭債主狂討錢
2017/05/13 09:08
五月天有團員被排擠？連拍廣告也被整 五月天有團員被排擠？連拍廣告也被整
2017/05/13 07:17
火辣人妻大秀比基尼 濕身誘惑曬C奶 火辣人妻大秀比基尼 濕身誘惑曬C奶
2017/05/13 07:40
港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲 港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲
2017/05/13 07:31
好囧！新婚男星為省錢 被郭富城抓包穿新郎服宣傳新片 好囧！新婚男星為省錢 被郭富城抓包穿新郎服宣傳新片
2017/05/13 11:03
50歲關淑怡再進警局 正式被控恐嚇及襲擊 50歲關淑怡再進警局 正式被控恐嚇及襲擊
2017/05/13 07:19
鼓鼓突襲五月天休息室 大師兄無縫接話有默契 鼓鼓突襲五月天休息室 大師兄無縫接話有默契
2017/05/13 06:00
陳奕迅寵妻無極限 徐濠縈樂收珠寶禮物 陳奕迅寵妻無極限 徐濠縈樂收珠寶禮物
2017/05/13 07:37
關之琳晉升設計師 隨興穿睡衣跑趴 關之琳晉升設計師 隨興穿睡衣跑趴
2017/05/13 07:27
強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」 強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」
2017/05/13 08:48
終於等到了！暗黑林志玲露側乳挑戰童貞必殺服 終於等到了！暗黑林志玲露側乳挑戰童貞必殺服
2017/05/13 13:53
隱乳女神暴瘦 連G奶都跟著消風不見了？ 隱乳女神暴瘦 連G奶都跟著消風不見了？
2017/05/13 10:59
千億媳婦爆乳貴氣亮相 甜曝母親節禮物是... 千億媳婦爆乳貴氣亮相 甜曝母親節禮物是...
2017/05/13 12:04
大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
2017/05/13 14:02
女星三年沒開工 拿不出家用自覺「好羞恥」 女星三年沒開工 拿不出家用自覺「好羞恥」
2017/05/13 12:51
超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數 超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數
2017/05/13 14:08
阿湯哥巴黎忙拍新片 前妻在附近爽與影帝新歡約會 阿湯哥巴黎忙拍新片 前妻在附近爽與影帝新歡約會
2017/05/13 10:04
人氣直逼Angelababy！迪麗熱巴私密素顏影片曝光 人氣直逼Angelababy！迪麗熱巴私密素顏影片曝光
2017/05/13 12:52
強哥想被踢出《神鬼奇航》 奧蘭多噁爛回歸開心 強哥想被踢出《神鬼奇航》 奧蘭多噁爛回歸開心
2017/05/13 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.