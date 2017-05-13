《極品》超夯贏《鬼怪》！三立計劃製作跨國電視劇

吳慷仁、邵雨薇等人主演的《極品絕配》，播出後反應不俗。（記者吳志偉攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕吳慷仁與邵雨薇主演的三立週五華劇絕配》，締造出收視破2的高收視，也是近一年來少數收視破2的偶像劇，尤其是金鐘戲王吳慷仁加入演出，話題十足，透過三立成功的偶像包裝，讓他在螢光幕前更具個人魅力。

吳慷仁、邵雨薇、吳思賢、劉書宏及小蠻等人主演的《極品絕配》，是這1年來收視少數破2的偶像劇。（記者吳志偉攝）

三立「週五華劇」是偶像劇明星的搖籃，近幾年陸續捧紅不少成為一線的偶像明星，包括李國毅、任容萱、郭雪芙、劉以豪、張立昂、邵雨薇及蔡黃汝等。三立執行副總莊文信受訪時表示，不諱言單元劇《通靈少女》的成功讓很多製作單位重新省思題材的重要性，目前周五時段將率先找好案子，確定將先籌拍一部《時空線索》（劇名暫定），也會與美國福斯及Netflix製作跨國際電視劇；目前播出的on檔戲，也至少有4、5集的存檔，以提升戲劇品質，接下也計劃等戲都拍完才播出。

吳慷仁與邵雨薇最近登上偶像雜誌封面。（華流雜誌提供）

吳慷仁此次在《極品絕配》中的演出，激發年輕演員潛力，經常在拍攝時碰撞出火花，現場即興設計演出，也讓劇情更加靈活有趣。外傳他接拍該劇一集28萬，但其實真正價碼是一集30萬，堪稱台星演出台劇片酬之最，對此莊文信坦承確有其事，並且表示：「我覺得很值得！」果然創造出高收視率，並且在愛奇藝超過357.1萬的點擊率，甚至超越韓劇《鬼怪》，另在全球熱門影音平台Viki播出，並翻譯成多國語言於美國、法國、印度、印尼及巴西等國都創出高收視佳績。

吳慷仁與劉書宏在拍《極品絕配》時，常現場即興設計演出。（三立提供）

該劇與全新合作團隊，為三立華劇帶來新意，特別是戲裡的開市舞、大逆光、英雄出場的煙霧，都是以往台灣偶像劇難以見到的場面。另外，拍攝料理十分講究，例如劇中出現的玫瑰龍蝦所費不貲，一隻就要價3000元，讓觀眾口水直流，紛紛大讚「每集都期待會做什麼料理」。

吳慷仁與邵雨薇最近登上偶像雜誌封面。（華流雜誌提供）