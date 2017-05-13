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（獨家）「常威」鄒兆龍批格鬥狂人不入格 天生神力展習武風範

2017/05/13 14:35

鄒兆龍已拍完《角頭2：王者再起》。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／專訪〕中國「格鬥狂人」徐曉冬，上月28日因「秒殺」太極拳師魏雷一戰成名，事後出言挑釁中國武術界，引起「武林紛爭」，眾人紛紛向他下戰書，連功夫皇帝李連杰、影帝黃秋生都對此發表意見。曾在《九品芝麻官》飾演「常威」的鄒兆龍，受訪時對此事件則說：「不入格，沒有必要多講」。

格鬥狂人徐曉冬最近態度變得低調。（翻攝自微博）

鄒兆龍飾演的「常威」因一句「天生神力」讓影迷印象深刻，不過戲外可是真功夫，除了中國武術，就連拳擊、MMA（綜合格鬥）、自由搏擊都有涉獵。最近訪台拍攝《角頭2：王者再起》的他，今準備飛中國工作，接受專訪時被問到徐曉東狂言，直說先前有看到新聞，但沒有很在意，「這種人多講也沒有必要，不入格，講多了好像我們很care（在意）」。

鄒兆龍強調，「武」字就是「止戈」，不應該拿來鬥爭，「而且我們不要中招，去討論這件事情，幫他炒熱」，回應的相當具有習武之人的氣度。而徐曉冬自從日前傳出被警方調查後，連微博帳號都消失，最近一次受訪時自稱在閉關修練，態度轉為低調。

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