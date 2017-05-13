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池昌旭公開與媽媽合照 還偷拍睡著的「他」

2017/05/13 14:21

池昌旭（左）投票之後跟嬤嬤一起拍照。（圖片翻攝自池昌旭IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星池昌旭經常透過社交網路平台跟粉絲保持互動，在母親節前夕，池昌旭不但貼出多張自拍照，其中媽媽跟導演也全部入鏡，有些畫面還很好笑。

日前南韓總統大選日，池昌旭除了關心大家有沒有去投票外，還在IG公開自己跟媽媽的一堆合照。池昌旭在底下留言：「去投票了嗎？kk（科科）～去投票還有跟媽媽吃飯！！」

昨天池昌旭又更新3張最新拍攝現場照片，只見池昌旭以俏皮的表情指著昏睡的導演，原來導演拍戲拍到累倒爆睡，池昌旭趁機在旁邊搞笑說：「導演…如果睡在這裡的話…我就把你拍下來了」，讓人見識到明星淘氣的一面。

池昌旭（左）趁著導演累倒爆睡的時候在旁邊做怪表情。（圖片翻攝自池昌旭IG）池昌旭（左）偷拍上癮，拍一張還不夠。（圖片翻攝自池昌旭IG）

池昌旭目前所拍攝的新作品《奇怪的拍檔》剛剛播出，雖然人氣小幅落後給古裝劇《君主－假面的主人》，不過後勢依然看漲。

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