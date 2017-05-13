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《小學堂》神童回娘家 妙喻張小燕地位如摩西

2017/05/13 14:12

《台灣名人堂》專訪9年前益智節目《百萬小學堂》裡的小神童小西瓜、威力、葉子。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕當年張小燕主持的益智節目《百萬小學堂》裡小神童長大了！台視《台灣名人堂》明天（14日）將專訪9年前因節目紅遍大街小巷，備受矚目的資優小學生「小西瓜」廖書嫻、「威力」陳思瑋、「葉子」李葉，如今3人也都各自有不錯的發展。

小西瓜今年學測獲得74級分好成績，依據志向選系不選校，錄取長庚大學中醫系，她表示：「我小時候看金庸小說，書裡的武林高手都會認穴位、點穴，久而久之對中醫充滿興趣。」一旁就讀台大戲劇系、體型壯碩的葉子打趣說：「聽說針灸可以減肥，我就拜託妳了！」

就讀東吳大學社會系的威力，坦承英文最弱，回憶多年前參加頒獎典禮，打開揭曉信封發現得獎人名字是英文，他苦笑說：「我唸5次還是唸錯！」幸好黃子佼秒救援：「你是不是跟這人有仇，一直唸錯他名字」，才緩和尷尬氣氛。台大戲劇系的葉子，未來立志當編劇，主持人歐懿慧現場考驗默契，讓他們進行新聞連線，威力突然神來一句：「難道小西瓜變大西瓜？」惹得現場哄然大笑。

提及昔日《百萬小學堂》的大家長張小燕，葉子帥氣表示：「沒有小燕姐就沒有我。」小西瓜感謝張小燕當時給每人一套哈利波特全集，以及過年紅包，她說：「小燕姐是很慈祥的長輩。」威力則坦言：「以前不知道小燕姐地位崇高，有次錄影製作單位喊了一聲『小燕姐來了』，像摩西分紅海，大家馬上讓一條路來，才知道她是這麼厲害的前輩。」。節目內容將於明天（14日）上午10點在台視主頻播出。

《台灣名人堂》主持人歐懿慧專訪9年前益智節目《百萬小學堂》裡的小神童小西瓜、威力、葉子。（台視提供）

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