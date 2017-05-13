限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹

2017/05/13 14:02

大島優子擁有傲人身材。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前AKB48一姐大島優子自從單飛後，努力注戲劇發展，最近她為剛出版的雜誌《DIVER》擔任封面人物。前天，她也公開去塞班島取景的花絮影片，還在IG分享美照，不過眼尖網友發現她疑似激凸，引發熱議。

大島優子穿上緊身潛水衣，更凸顯傲人上圍。（翻攝IG）

大島優子在影片中搭船出海，雖然穿著一件白色潛水衣，但更凸顯傲人上圍，網友大讚好身材之餘，有人焦點全在「巨乳」上，更有人發現她疑似激凸，造成粉絲瘋狂找「點」。大島優子雖回覆自己沒激凸，仍有網友一口咬定「絕對是乳首」。

網友不死心，一口咬定她乳首激凸。（翻攝IG）

相關新聞

推薦新聞
池昌旭公開與媽媽合照 還偷拍睡著的「他」 池昌旭公開與媽媽合照 還偷拍睡著的「他」
2017/05/13 14:21
超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數 超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數
2017/05/13 14:08
大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
2017/05/13 14:02
章子怡演性奴車震舔腳趾樣樣來 卻只露了香肩 章子怡演性奴車震舔腳趾樣樣來 卻只露了香肩
2017/05/13 13:59
終於等到了！暗黑林志玲露側乳挑戰童貞必殺服 終於等到了！暗黑林志玲露側乳挑戰童貞必殺服
2017/05/13 13:53
時尚盛宴透視漁網裝上身 嫩模自爆「根本無法尿尿」 時尚盛宴透視漁網裝上身 嫩模自爆「根本無法尿尿」
2017/05/13 13:37
《太陽的後裔》菜鳥兵人未抵台先點菜 指名要很多「這個」 《太陽的後裔》菜鳥兵人未抵台先點菜 指名要很多「這個」
2017/05/13 13:20
最強E奶女優Kuso《你的名字》 AV新作大玩綑縛 最強E奶女優Kuso《你的名字》 AV新作大玩綑縛
2017/05/13 12:55
人氣直逼Angelababy！迪麗熱巴私密素顏影片曝光 人氣直逼Angelababy！迪麗熱巴私密素顏影片曝光
2017/05/13 12:52
女星三年沒開工 拿不出家用自覺「好羞恥」 女星三年沒開工 拿不出家用自覺「好羞恥」
2017/05/13 12:51
千億媳婦爆乳貴氣亮相 甜曝母親節禮物是... 千億媳婦爆乳貴氣亮相 甜曝母親節禮物是...
2017/05/13 12:04
雪莉新歡不是多金品牌主管？自清只是平凡上班族 雪莉新歡不是多金品牌主管？自清只是平凡上班族
2017/05/13 11:50
好囧！新婚男星為省錢 被郭富城抓包穿新郎服宣傳新片 好囧！新婚男星為省錢 被郭富城抓包穿新郎服宣傳新片
2017/05/13 11:03
阿湯哥巴黎忙拍新片 前妻在附近爽與影帝新歡約會 阿湯哥巴黎忙拍新片 前妻在附近爽與影帝新歡約會
2017/05/13 10:04
強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」 強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」
2017/05/13 08:48
陳奕迅寵妻無極限 徐濠縈樂收珠寶禮物 陳奕迅寵妻無極限 徐濠縈樂收珠寶禮物
2017/05/13 07:37
女星下海被鯊魚狠咬影片 真相竟是...！ 女星下海被鯊魚狠咬影片 真相竟是...！
2017/05/13 07:33
港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲 港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲
2017/05/13 07:31
關之琳晉升設計師 隨興穿睡衣跑趴 關之琳晉升設計師 隨興穿睡衣跑趴
2017/05/13 07:27
50歲關淑怡再進警局 正式被控恐嚇及襲擊 50歲關淑怡再進警局 正式被控恐嚇及襲擊
2017/05/13 07:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.