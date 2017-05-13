大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
2017/05/13 14:02
〔娛樂頻道／綜合報導〕前AKB48一姐大島優子自從單飛後，努力注戲劇發展，最近她為剛出版的雜誌《DIVER》擔任封面人物。前天，她也公開去塞班島取景的花絮影片，還在IG分享美照，不過眼尖網友發現她疑似激凸，引發熱議。
大島優子在影片中搭船出海，雖然穿著一件白色潛水衣，但更凸顯傲人上圍，網友大讚好身材之餘，有人焦點全在「巨乳」上，更有人發現她疑似激凸，造成粉絲瘋狂找「點」。大島優子雖回覆自己沒激凸，仍有網友一口咬定「絕對是乳首」。
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