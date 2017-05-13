大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹

大島優子擁有傲人身材。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前AKB48一姐大島優子自從單飛後，努力注戲劇發展，最近她為剛出版的雜誌《DIVER》擔任封面人物。前天，她也公開去塞班島取景的花絮影片，還在IG分享美照，不過眼尖網友發現她疑似激凸，引發熱議。

大島優子穿上緊身潛水衣，更凸顯傲人上圍。（翻攝IG）

大島優子在影片中搭船出海，雖然穿著一件白色潛水衣，但更凸顯傲人上圍，網友大讚好身材之餘，有人焦點全在「巨乳」上，更有人發現她疑似激凸，造成粉絲瘋狂找「點」。大島優子雖回覆自己沒激凸，仍有網友一口咬定「絕對是乳首」。

網友不死心，一口咬定她乳首激凸。（翻攝IG）