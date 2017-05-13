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首頁 > 婉君推

舒淇毀容慘變木乃伊 苦中作樂：沒放棄治療

2017/05/13 14:18

舒淇因為皮膚過敏看醫生被包成木乃伊。（翻攝自舒淇IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕貌美冷豔的舒淇向來是各大影展紅毯之后，沒想到她卻在IG大曬自己包得跟木乃伊一樣的照片，嚇壞不少人，不過原來是因為常年的皮膚過敏，讓她變成了小花貓。

舒淇多年飽來受皮膚過敏困擾，早前她才貼出自己臉蛋這裡紅一塊、那裡紅一塊的「毀容照」，不過她還是沒放棄治療，屢醫無效的她只有歎奈何。

舒淇貼出自己過敏到滿臉紅腫的照片。（翻攝自舒淇IG）

今日中午她貼上臉蛋包得好似木乃伊的照片，留言：「因為趕時間，醫生硬要我敷著才能走～～醫生果然是好聰明分秒必爭，而且讓我放心絕對不會有人認出我」。

網友雖然看到照片覺得有趣，但也替她加油打氣，留言說這樣就沒人認出她了，也有讚她漂亮、可愛、俏皮及懂得苦中作樂，更笑她是范冰冰最愛的面膜人Style！

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