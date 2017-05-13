《X戰警》外傳有譜 《分裂》、《冰與火》女星加盟成新變種人

《New Mutants》系列描寫X教授集結一班年輕變種人的故事。（翻攝自網路）



〔記者盧家豪／綜合報導〕人氣超級英雄電影系列《X戰警》，將開拍外傳電影《New Mutants》，找來《分裂》女星安雅泰勒喬伊、《冰與火之歌：權力遊戲》麥茜威廉士加盟年輕「變種人」陣營。

《分裂》女星安雅泰勒喬伊將出演《New Mutants》系列電影。（翻攝自網路）

《冰與火之歌》麥茜威廉士將出演《New Mutants》系列電影。（翻攝自網路）



根據《Hollywood Reporter》報導，該片將由《生命中的美好缺憾》喬什波恩執導，預計7月初開拍。《New Mutants》系列於80年代初推出，是《X戰警》系列首部外傳漫畫。原始成員包括加農砲（Cannonball）、太陽黑子（Sunspot）、狼毒（Wolfsbane）、月星（Psyche/Mirage）等人，故事敘述X教授在原X戰警失蹤時招募的第一批年輕變種人的故事。而麥茜將扮演會失控變為狼人的狼毒；安雅則是擁有魔法及瞬間轉移能力的月星。