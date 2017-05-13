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章子怡演性奴車震舔腳趾樣樣來 卻只露了香肩

2017/05/13 13:59

章子怡在新戲當中最多只小露了肩膀。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《羅曼蒂克消亡史》讓章子怡演出車震、被親腳趾、以及大量與淺野忠信的床戲，但她的身體裸露尺度僅限香肩，唯一的裸臀畫面則是替身。

章子怡（右）與淺野忠信在新片當中有許多激情戲。（翻攝自網路）

該片導演程耳表示：「章子怡沒有要求（裸露限制），我在電影呈現的『性』，想透過表情五官來傳遞，所以沒特別著墨在身體上。」

章子怡在一大段成為性奴的戲分上，確實有大量面部歡愉陶醉的表情，其實也算是她很大的突破。該戲卡司包括章子怡、淺野忠信、葛優、袁泉、倪大紅、趙寶剛、韓庚、鍾欣潼、閆妮、鍾漢良、霍思燕等10多名大咖，但程耳要求不准有人在用手機，所以片場有個箱子，進片場前，所有人的手機都要放裡面，包括章子怡、淺野中信一樣要沒收，除非經紀人收著。

程耳執導的《羅曼蒂克消亡史》大咖雲集。（翻攝自微博）

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