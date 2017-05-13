超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數

友田彩也香靠直播賺進7位數。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕不是葵，也不是彩乃奈奈，現在AV事務所「LANTANA」的吸金一姊竟是友田彩也香！

根據知名AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》網站爆料，近日他和LANTANA資深經紀人聊天時，對方自爆公司旗下大將葵近期除了拍片，完全拒接表演活動，甚至就連已經談好的海外活動都告吹；而公司另一名人氣女優彩乃奈奈，則是敗給食慾發胖，吃到後來也不想玩了，讓公司可說是傷透腦筋。不過，話鋒一轉，問他：「現在貴公司的第一名是誰呢？」這名經紀人不加思索立刻回答：「喔，那真的要感謝友田彩也香了。」

公司經紀人爆料葵近期除了拍片，完全拒接表演活動。（翻攝自網路） 公司經紀人透露彩乃奈奈發胖，讓公司可說是傷透腦筋。（翻攝自網路）

一劍浣春秋接著表示，或許這個答案會讓有些影迷感到很驚訝，彩也香的確不能算是最頂尖的女優，但她的經濟效益卻遠超過想像，因為她可是AV界中以直播賺最多錢的女優！一劍浣春秋透露，某次無聊他曾算了一下，估計彩也香至少在直播平台上賺進台幣7位數，難怪經紀公司不只把她當成搖錢樹，甚至還拿她當榜樣要其他女優向她學習。

而彩也香之所以能靠直播賺大錢，除了每天不間斷地開直播和粉絲培養感情，也歸功於她的用心準備，不但華語越說越好，還會自備手卡秀與粉絲互動。隨著直播商機越來越大，讓不少經紀公司逐漸將目光聚集在如雨後春筍般成立的華人直播平台上，加上在直播平台上有人氣的女優，自然能吸引到廠商注意，看好之後會有更多的AV女優在直播平台現身。