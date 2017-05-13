限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（微劇透）小女孩身世揭曉！《紅衣2》嚇破膽預告上線

2017/05/13 13:17

《紅衣小女孩2》今釋出最新預告，片中透露不少訊息。（翻攝自臉書）

〔記者盧家豪／綜合報導〕台灣最猛「魔神仔」又來了！《紅衣小女孩2》預告今中午曝光，挾帶前作超人氣，影片一上線即引起網友瘋狂轉發。這回從預告開始就驚嚇度破表，不少人都被突如其來的主角「登場」嚇壞，但卻越怕越愛，紛紛留言喊想看。

預告中透露不少訊息，諸如女主角許瑋甯前作中最後的下落、新加入的女主角楊丞琳的角色人物，甚至延續前作中許瑋甯似乎已經懷孕的伏筆，片段中竟能看到某人手中的血胎，而從字幕來看，紅衣小女孩的身世也有望在本作中揭曉。

許瑋甯這次在片中敬業程度更上一層，除剃眉演出，還曾說連自己照鏡子都會嚇到，剛殺青時更難以走出角色陰影；而導演程偉豪則表示續集將是以3位女角不同的面向呈現出紅衣小女孩的故事。

許瑋甯《紅衣小女孩2》再度飾演「怡君」，剃眉扮相首次曝光。（威視提供）

「紅衣小女孩」是台灣最著名的恐怖傳說，2015年電影上映後最終全台奪下超過8500萬票房，續集中除原班人馬許瑋甯、黃河，還加碼金鐘影帝、后，龍劭華、楊丞琳、高慧君等人。電影8月25日全台上映。

楊丞琳（右）和許瑋甯在《紅衣小女孩2》有不少對手戲。（威視提供）

《紅衣小女孩2》預告：〈影片取自紅衣小女孩臉書，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
2017/05/13 06:15
驚！蔡琴取消安可 竟坐輪椅退場 驚！蔡琴取消安可 竟坐輪椅退場
2017/05/13 07:13
袁惟仁離婚欠債擺爛 陸元琪直播遭債主狂討錢 袁惟仁離婚欠債擺爛 陸元琪直播遭債主狂討錢
2017/05/13 09:08
五月天有團員被排擠？連拍廣告也被整 五月天有團員被排擠？連拍廣告也被整
2017/05/13 07:17
火辣人妻大秀比基尼 濕身誘惑曬C奶 火辣人妻大秀比基尼 濕身誘惑曬C奶
2017/05/13 07:40
港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲 港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲
2017/05/13 07:31
好囧！新婚男星為省錢 被郭富城抓包穿新郎服宣傳新片 好囧！新婚男星為省錢 被郭富城抓包穿新郎服宣傳新片
2017/05/13 11:03
50歲關淑怡再進警局 正式被控恐嚇及襲擊 50歲關淑怡再進警局 正式被控恐嚇及襲擊
2017/05/13 07:19
鼓鼓突襲五月天休息室 大師兄無縫接話有默契 鼓鼓突襲五月天休息室 大師兄無縫接話有默契
2017/05/13 06:00
強尼戴普94狂！遭保鑣強行架走也硬要簽名 強尼戴普94狂！遭保鑣強行架走也硬要簽名
2017/05/13 12:02
（專訪）遭性侵角色最虐心 林依晨現在最想演「她」！ （專訪）遭性侵角色最虐心 林依晨現在最想演「她」！
2017/05/13 09:10
關之琳晉升設計師 隨興穿睡衣跑趴 關之琳晉升設計師 隨興穿睡衣跑趴
2017/05/13 07:27
強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」 強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」
2017/05/13 08:48
劉香慈藏孕數月秘密產子！牽小手曝光寶寶照 劉香慈藏孕數月秘密產子！牽小手曝光寶寶照
2017/05/13 14:33
千億媳婦爆乳貴氣亮相 甜曝母親節禮物是... 千億媳婦爆乳貴氣亮相 甜曝母親節禮物是...
2017/05/13 12:04
大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
2017/05/13 14:02
家中遙控器消失5天讓隋棠超崩潰 鎖定頭號嫌犯就是Max！ 家中遙控器消失5天讓隋棠超崩潰 鎖定頭號嫌犯就是Max！
2017/05/13 12:00
超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數 超猛！AV女優搞直播 1次爽賺7位數
2017/05/13 14:08
女星三年沒開工 拿不出家用自覺「好羞恥」 女星三年沒開工 拿不出家用自覺「好羞恥」
2017/05/13 12:51
人氣直逼Angelababy！迪麗熱巴私密素顏影片曝光 人氣直逼Angelababy！迪麗熱巴私密素顏影片曝光
2017/05/13 12:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.