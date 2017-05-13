（微劇透）小女孩身世揭曉！《紅衣2》嚇破膽預告上線

《紅衣小女孩2》今釋出最新預告，片中透露不少訊息。（翻攝自臉書）

〔記者盧家豪／綜合報導〕台灣最猛「魔神仔」又來了！《紅衣小女孩2》預告今中午曝光，挾帶前作超人氣，影片一上線即引起網友瘋狂轉發。這回從預告開始就驚嚇度破表，不少人都被突如其來的主角「登場」嚇壞，但卻越怕越愛，紛紛留言喊想看。

預告中透露不少訊息，諸如女主角許瑋甯前作中最後的下落、新加入的女主角楊丞琳的角色人物，甚至延續前作中許瑋甯似乎已經懷孕的伏筆，片段中竟能看到某人手中的血胎，而從字幕來看，紅衣小女孩的身世也有望在本作中揭曉。

許瑋甯這次在片中敬業程度更上一層，除剃眉演出，還曾說連自己照鏡子都會嚇到，剛殺青時更難以走出角色陰影；而導演程偉豪則表示續集將是以3位女角不同的面向呈現出紅衣小女孩的故事。

許瑋甯《紅衣小女孩2》再度飾演「怡君」，剃眉扮相首次曝光。（威視提供）

「紅衣小女孩」是台灣最著名的恐怖傳說，2015年電影上映後最終全台奪下超過8500萬票房，續集中除原班人馬許瑋甯、黃河，還加碼金鐘影帝、后，龍劭華、楊丞琳、高慧君等人。電影8月25日全台上映。

楊丞琳（右）和許瑋甯在《紅衣小女孩2》有不少對手戲。（威視提供）

《紅衣小女孩2》預告：〈影片取自紅衣小女孩臉書，如遭移除敬請見諒〉