《太陽的後裔》菜鳥兵人未抵台先點菜 指名要很多「這個」
2017/05/13 13:20
〔娛樂頻道／綜合報導〕以韓劇《太陽的後裔》「菜鳥兵」受到矚目的27歲南韓男星金敏碩，下月25日首度來台辦見面會，他已先點菜準備大啖美食。
金敏碩在《太陽的後裔》當中被評為「最強綠葉」，之後也接連演出《Doctors醫生們》、《被告人》表現不俗。
金敏碩對於台灣初體驗既開心又期待，他早已調查好台灣美食，鎖定珍珠奶茶，笑說：「我要去喝很多很多再回來！」
出道5年的金敏碩星途載浮載沉，日前更抱回「第53屆百想藝術大賞」電視劇最佳新人獎，得獎時吃驚的表情全被攝影機拍下，讓人覺得更可愛。
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