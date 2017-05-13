《太陽的後裔》菜鳥兵人未抵台先點菜 指名要很多「這個」

金敏碩因演出《太陽的後裔》爆紅。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以韓劇《太陽的後裔》「菜鳥兵」受到矚目的27歲南韓男星金敏碩，下月25日首度來台辦見面會，他已先點菜準備大啖美食。

金敏碩在《太陽的後裔》當中被評為「最強綠葉」，之後也接連演出《Doctors醫生們》、《被告人》表現不俗。

金敏碩對於台灣初體驗既開心又期待，他早已調查好台灣美食，鎖定珍珠奶茶，笑說：「我要去喝很多很多再回來！」

金敏碩早就做好調查，準備在台灣吃個痛快。（翻攝自網路）

出道5年的金敏碩星途載浮載沉，日前更抱回「第53屆百想藝術大賞」電視劇最佳新人獎，得獎時吃驚的表情全被攝影機拍下，讓人覺得更可愛。