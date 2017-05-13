（獨家）南部鄉親為豬哥亮祈福 豬哥巷旁元帝廟假山有故事

元帝廟前的假山。（讀者提供）

〔記者賀靜賢／綜合報導〕豬哥亮癌末住進台大醫院已超過60天，期間傳過病危，病情也好好好壞壞，還有烏龍死訊讓人心驚，他的親大哥兩度北上探病，老家「豬哥巷」附近的宗親、鄰居們，也希望他快好起來。在他家鄉和老家「豬哥巷」旁的元帝廟，是豬哥亮宗親最近也最常拜的廟，之前豬哥亮返高雄宣傳電影時，也特別回到元帝廟「還願」。

現在豬哥亮病情告急，老家「五甲」一帶的鄉親，也會到隔著一條馬路的元帝廟替他祈福，不過廟方主委表示，目前還沒有看到較大「陣仗」的祈求儀式，但過往豬哥亮「出國深造」時會回來拜拜，而廟門口前的一大片假山，其實是當初豬哥亮許願要捐獻的，結果廟方先做了，豬就「跑路」，後來錢就由廟方吸收。常在廟旁聊天的民眾，也等於是豬哥亮的鄉親，也都希望他早點好起來，「只有豬哥亮的幽默吼，最對我們南部人的口味啦！」

元帝廟與豬哥巷只隔一條馬路。（讀者提供）