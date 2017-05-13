最強E奶女優Kuso《你的名字》 AV新作大玩綑縛
2017/05/13 12:55
〔娛樂頻道／綜合報導〕有「最強E奶」封號的日本AV女優涼川絢音，捆E奶玩「前前前戲」，拍AV惡搞《你的名字》，將其變《你的繩》。
漂亮臉蛋和前黑澀會美眉ㄚ頭（詹子晴）撞臉的「暗黑版ㄚ頭」涼川絢音，去年曾來台代言手遊，吸引大批粉絲接機。最近，她把腦筋動到去年賣座動畫《你的名字》上頭，推出最新作品，把主題曲《前前前世》改成《前前前戲》，噱頭十足。
涼川絢音把腦筋動到去年爆紅動畫《你的名字》推出新作。（翻攝自網路）
涼川絢音日前在推特宣傳個人AV新作，推出暗黑版《你的名字》作品 《君の縄。》，把動畫中牽繫男女主角命運的結繩惡搞成束縛女優的SM捆繩，奇特創意讓不少網友表示十分期待。
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