關淑怡遭控恐嚇及襲擊 凌晨發長文:兒子是無辜的

歌手關淑怡希望能保有兒子的隱私。(翻攝自微博)

〔娛樂頻道/台北報導〕50歲香港歌手關淑怡,昨日因先前在香港大嶼山愉景灣一間酒店的餐廳內,與服務生起衝突一事,再度現身大嶼山北分區警局。之後警方發言人也表示,一名關姓女子已被控一項刑事恐嚇、一項普通襲擊罪,並將於24日到西九龍裁判法院出庭。

港媒今日再報導,關淑怡疑心情受影響,凌晨時在個人社交網頁發放長文,一開始先以英文交待近況,叫大家不用擔心,更感激無論發生什麼事,都有這麼多人愛護和支持自己,也強調自己對音樂的熱情沒有減退。之後便用中文表示,自己是兒子唯一最親的人,「他是無辜的,不要讓他受傷或受驚。他是無辜的。請記者朋友能讓他保留一點私人空間。」

關淑怡發文全文:

Dearest to all of fans n friends n reporters.. I'm fine at this moment. I would like to express to all of you that don't have to worry about me. I do appreciate n you guys will always in my heart .. no matter what will happen. N thx for everything within all these years. My passion towards being a recording n performing singer will never dim. I will be there. Pls be happy n not to worry. I'm fortunate to have so many ppl that loves n cares for me deep down in your heart.

感恩你們的不離不棄。只希望大家可能保護我的兒子,不要讓他受傷或受驚。他是無辜的。請記者朋友能讓他保留一點私人空間。不要讓他再受傷害。無論本人發生任何事情。在我成長時的社會教育,成年人(大人)應該好好保護與關懷小朋友。希望在21世紀的今日,我們都不要忘記。他們需要我們的「護苖」。謝謝你們及每一位願意保護我這個兒子。我是他唯一最親的人。母親節快樂!