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關淑怡遭控恐嚇及襲擊 凌晨發長文：兒子是無辜的

2017/05/13 12:28

歌手關淑怡希望能保有兒子的隱私。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／台北報導〕50歲香港歌手關淑怡，昨日因先前在香港大嶼山愉景灣一間酒店的餐廳內，與服務生起衝突一事，再度現身大嶼山北分區警局。之後警方發言人也表示，一名關姓女子已被控一項刑事恐嚇、一項普通襲擊罪，並將於24日到西九龍裁判法院出庭。

港媒今日再報導，關淑怡疑心情受影響，凌晨時在個人社交網頁發放長文，一開始先以英文交待近況，叫大家不用擔心，更感激無論發生什麼事，都有這麼多人愛護和支持自己，也強調自己對音樂的熱情沒有減退。之後便用中文表示，自己是兒子唯一最親的人，「他是無辜的，不要讓他受傷或受驚。他是無辜的。請記者朋友能讓他保留一點私人空間。」

關淑怡發文全文：

Dearest to all of fans n friends n reporters.. I'm fine at this moment. I would like to express to all of you that don't have to worry about me. I do appreciate n you guys will always in my heart .. no matter what will happen. N thx for everything within all these years. My passion towards being a recording n performing singer will never dim. I will be there. Pls be happy n not to worry. I'm fortunate to have so many ppl that loves n cares for me deep down in your heart.

感恩你們的不離不棄。只希望大家可能保護我的兒子，不要讓他受傷或受驚。他是無辜的。請記者朋友能讓他保留一點私人空間。不要讓他再受傷害。無論本人發生任何事情。在我成長時的社會教育，成年人（大人）應該好好保護與關懷小朋友。希望在21世紀的今日，我們都不要忘記。他們需要我們的「護苖」。謝謝你們及每一位願意保護我這個兒子。我是他唯一最親的人。母親節快樂！

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