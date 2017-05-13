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（影音）女神變鬼樣！《紅衣2》許瑋甯剃半眉變這樣

2017/05/13 12:32

許瑋甯《紅衣小女孩2》再度飾演「怡君」，剃眉扮相首次曝光。（威視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《紅衣小女孩2》今日釋出超前導預告，楊丞琳透露，事後獨自於錄音室配音時，被小女孩跳出來的鏡頭嚇到放聲尖叫，「大家都沒發現我嚇得喘到不行！」而許瑋甯傳聞已久的「剃半眉」素顏扮相也首度曝光，她說本來打算全剃光，立馬被經紀人阻止，沒想到半眉扮相嚇人效果竟更驚人。

《紅衣2》預告以首集邪門的老歌做開場，幸福結尾也有驚人轉折，隨後楊丞琳飾演的社工「淑芬」初登場，不知何原因開始尋找第一集中失蹤的「怡君」許瑋甯，預告最後卻在家裡被紅衣小女孩纏身，小女孩出現的淒厲尖叫聲更瞬間劃破寧靜，讓網友們紛紛留言表示：「嚇到差點摔壞手機！」

鮮少看恐怖片的楊丞琳表示，「我真的被紅衣小女孩嚇到尖叫！」雖然她已在片場拍過這場戲了，也知道小女孩出現的時間點，但事後進錄音室配音時，還是被嚇到在錄音室放聲尖叫：「因為工作人員都在外面準備，錄音室裡只有我一個人，小紅突然出現在畫面上時我嚇到大叫，結果麥克風還沒開，完全沒有人知道我到底發生什麼事！」讓她馬上衝出錄音室說：「導演，你也通知我一下好不好！」

楊丞琳加入《紅衣小女孩2》陣容飾演社工「淑芬」。（威視提供）

而傳聞已久的許瑋甯「剃半眉」素顏扮相，也首度於預告中正面曝光，她表示，自己拖到電影開拍前一天才剃眉，更在半夜要剃眉時和經紀人視訊直播，本來打算心一橫把眉毛全剃了的她，當下被經紀人阻止：「妳還是留一半眉毛吧！至少出門還能畫個眉型！」沒想到半眉反而效果更好，嚇人指數飆高。《紅衣小女孩2》將於8月25日鬼門開全台上映。

楊丞琳（右）和許瑋甯在《紅衣小女孩2》有不少對手戲。（威視提供）

《紅衣小女孩2》超前導預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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