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時尚盛宴透視漁網裝上身 嫩模自爆「根本無法尿尿」

2017/05/13 13:37

新生代嫩模貝拉哈蒂德月初以一席緊身性感又大露背的透視漁網裝出席Met Gala盛宴。（合成圖，法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕有「時尚圈奧斯卡」之稱的紐約大都會藝術博物館時尚晚宴（Met Gala）在台灣時間2日圓滿落幕，雖然相較於往年的各式奇裝異服，今年明星們的穿搭顯得保守許多，不過仍有不少亮點出現，像是凱蒂佩芮的大紅鬼新娘裝蕾哈娜的「人形花」裝扮坎達兒珍娜的露屁黑色透視薄紗裝等。而年僅20歲、在去年坎城影展上以一襲開高叉到天邊的紅色洋裝震驚眾人而受到關注的新生代嫩模貝拉哈蒂德，也在Met Gala上以一身透視漁網裝成為鎂光燈焦點之一，但是要穿上如此奇特又性感的服裝是得付出巨大代價的，那就是她當天根本無法順利如廁！

這件透視漁網裝讓貝拉哈蒂德的姣好身材曲線完全展露無疑。（法新社）

貝拉哈蒂德在Met Gala上選穿Alexander Wang所設計的一件連身透視漁網裝，將姣好身材的曲線展露無疑，雖然成功成為眾人關注焦點，但最近她在接受英國《Harper's BAZAAR》訪問時，則揭露穿上這件衣服後所要面臨的最大難處：「這真的很讓人精神緊繃，因為我從最上面就開始被縫住，所以根本就不能尿尿。」貝拉哈蒂德還自爆一開始要穿上這件服裝時，不慎穿錯腳，整個只得脫掉後重新再穿才行，雖然困難與麻煩重重，但仍開心表示「非常值得」。

由於這件衣服是一體成型，還從上面被縫住，讓貝拉哈蒂德當天根本都無法去廁所如廁。（路透社）

貝拉哈蒂德也透露，自己穿這件服裝出席幾乎可說是「別無選擇」，因為合作多次培養出好交情的設計師Alexander Wang就只為自己做了這樣一件服裝，雖然自己起初確實曾對穿著這件奇特的服裝走上Met Gala走上紅毯感到有些擔心，深怕自己在一堆華麗禮服中顯得突兀，但也表示如果要穿著一件這麼瘋狂的服裝亮相，Met Gala就是再適合不過的場合了。她對Alexander Wang的設計也相當信任且有信心，在穿上之後，先前的擔憂馬上一掃而空、瞬間就愛上這件好穿又特殊的服裝，興奮表示：「從我走上紅毯到結束的那一瞬間，我都相當享受這當中的樂趣」，直呼自己當天度過了最不可思議的一晚，對於同場前男友威肯一事顯得毫不在意。

貝拉哈蒂德稱這件服裝穿起來很舒適，自己一穿上就馬上愛上了。（法新社）

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