強尼戴普94狂！遭保鑣強行架走也硬要簽名

強尼戴普被保鑣架走也要簽名。（翻攝自網路）



〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星強尼戴普向來以親民作風聞名，往往出席紅毯活動時，總是會替粉絲簽名、拍照到欲罷不能。他日前現身新片《神鬼奇航5：死無對證》亞洲首映會，照例一一替久候多時的粉絲簽名，但似乎是因為時間拖太久，遭到身旁保鑣強行架走，強尼戴普竟一邊掙扎、一邊硬幫粉絲簽名，逗趣畫面掀起熱議。

強尼戴普出席新片全球首映，連同老班底奧蘭多布魯、傑佛瑞羅許以及哈維爾巴登等人一同現身。壓軸登場的他果然是人氣王，紅毯旁的粉絲爭相搶著合照、簽名，他有求必應，本來已經簽完名要到媒體區，竟折回起點再簽，整段路走了近一個小時。

強尼戴普對簽名相當狂熱。（法新社）



礙於後面還有其他首映行程，身旁的保鑣屢次出言提醒強尼戴普注意時間，但他似乎不以為意、越簽越嗨，保鑣只好使出「擄人」手段，一手扶在他的腰上、一手抓住他的手臂，強行把他架走，強尼戴普仍不死心，拚了命掙扎替粉絲簽名，逗趣行為也被粉絲後製成GIF動圖，在網路上廣為流傳，被粉絲大讚「超親民！」

強尼戴普被保鑣架走也要簽名。（翻攝自網路）