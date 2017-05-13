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戴立忍被「判有罪」 為權財走上不歸路

2017/05/13 11:41

戴立忍在《請判我有罪》飾演自負驕傲的院長。（鴻聯國際提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由戴立忍、吳鎮宇等人主演的電影《請判我有罪》透過利益和道德間的掙扎，家庭與事業的抉擇，血淋淋的揭開這些沉重且不為人知的醫療黑幕，對於人性黑暗的細膩描寫，連南韓知名導演金基德也給予相當高的評價。

《請》片是女性導演孫亮的首部作品，她笑說：「像我這麼酷的女生，怎麼會拍小清新的電影呢？」雖說如此，但大膽採用「醫療黑幕」作為劇本，也可以看出導演孫亮的一番野心。

孫亮也透露，最開始尋找演員並不順利，最終是憑藉劇本打動了吳鎮宇和戴立忍，其中戴立忍更是以精湛演技表現出為權為利不擇手段的貪腐院長，讓人不寒而慄。

戴立忍在《請判我有罪》不斷設圈套。（鴻聯國際提供）

劇情描述一場突如其來的墜樓命案，牽扯出一樁錯綜複雜的醫療黑幕，一位美豔女醫師不惜一切代價也要阻擋真相浮出，卻受到貪腐院長不斷加害，究竟誰才是幕後黑手？命案背後深藏的秘密究竟是什麼？《請判我有罪》6月2日在台上映。

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