戴立忍被「判有罪」 為權財走上不歸路
2017/05/13 11:41
〔記者許世穎／綜合報導〕由戴立忍、吳鎮宇等人主演的電影《請判我有罪》透過利益和道德間的掙扎，家庭與事業的抉擇，血淋淋的揭開這些沉重且不為人知的醫療黑幕，對於人性黑暗的細膩描寫，連南韓知名導演金基德也給予相當高的評價。
《請》片是女性導演孫亮的首部作品，她笑說：「像我這麼酷的女生，怎麼會拍小清新的電影呢？」雖說如此，但大膽採用「醫療黑幕」作為劇本，也可以看出導演孫亮的一番野心。
孫亮也透露，最開始尋找演員並不順利，最終是憑藉劇本打動了吳鎮宇和戴立忍，其中戴立忍更是以精湛演技表現出為權為利不擇手段的貪腐院長，讓人不寒而慄。
劇情描述一場突如其來的墜樓命案，牽扯出一樁錯綜複雜的醫療黑幕，一位美豔女醫師不惜一切代價也要阻擋真相浮出，卻受到貪腐院長不斷加害，究竟誰才是幕後黑手？命案背後深藏的秘密究竟是什麼？《請判我有罪》6月2日在台上映。
相關新聞
- 桂綸鎂專情戴立忍12年 吐露深愛對方的原因
- 自由談》金馬獎對不起戴立忍
- 視聽保健怎麼做？ 免費講座告訴你
- （影音）初戀女友遭砍殺 戴立忍竟被國軍「關禁閉」
- 當兵女友遭殘殺 戴立忍花10年走出傷痛曾想尋死
- 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
- 戴立忍前後任唱反調 桂綸鎂合體陳柏霖挺同婚
- 前後任女友一個反同一個挺同 戴立忍哩來供跨賣
- 自由開講》習近平你讓大家回到毛澤東時代了
- 中國人大拍板戴立忍條款 － 強化意識形態及境外人士監管
- 強國只用6個字 明定「戴立忍們」的下場！
- 桂綸鎂享受未婚 有FU明天就結
- 中國封殺戴立忍 桂綸鎂這麼說...
- 獨自見習鳳小岳婚禮 桂綸鎂慘戀戴立忍12年
- 遭中國封殺後 戴立忍變得「更恐怖」！
推薦新聞