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參觀威尼斯雙年展作品 鄭麗君感受不期之美

2017/05/13 11:45

文化部長鄭麗君在威尼斯雙年展主展區參與李明維作品「不期之美」，收到美的禮物。 （文化部提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部長鄭麗君於當地時間12日在威尼斯雙年展主展場綠園城堡區（Girardiini），參與藝術家李明維的作品「不期之美」（When Beauty Visits），享受庭園美景與蟲鳴，感受與美相遇的片刻。

1964年生於台灣、目前居住在巴黎的李明維，是應雙年展「藝術萬歲」（Viva Arte Vive）主展區策展人馬薩爾（Christine Macel）之邀展出的120位／組藝術家之一，以參與式藝術聞名的他，此次在卡羅.斯卡帕（Carlo Scarpa，1906-1978）建造的花園內進行新作「不期之美」，藉由花園主人的邀請，將4000份美麗的禮物分享給觀眾。

「不期之美」是李明維應邀為本（57）屆威尼斯雙年展主題「藝術萬歲」創作的最新參與式藝術。 圖為展場斯卡帕花園與參與式表演裝置。 （李明維工作室提供）

在受邀與花園主人一起欣賞花園並接受這份裝在信封中的禮物後有個條件，參與者必須在下次遇見「美的時刻」時才能將信封打開。鄭麗君表示，這件作品的意義將透過這些參與者從雙年展延申開來，每個信封都提醒著每天能夠隨時準備敞開心胸去迎接美的事物。

而當鄭麗君坐在藝術家安排於花園中的木椅時，聆聽到十分熟悉的田野蟲鳴，稍後她向在場陪同的李明維詢問後，才知道原來這是他小時候住在蘆洲時，常常聽到的蟲鳴聲，因此特別把這些聲音放入作品中。

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