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豬哥亮今晨病情新進度！身體不適房內猛咳

2017/05/13 11:10

豬哥亮的病情相當令人擔憂。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕豬哥亮大腸癌末期入院超過2個月，不僅二度傳死訊、更多次爆出病情惡化，令外界都相當擔心他的狀況。

今早豬哥亮病房外依然一片寧靜，連他最愛的爵士樂也沒放送，但隨後就聽到豬哥亮在病房裡猛力悶咳了好幾聲，聽起來身體相當不適，更加令人憂心。接著，聽到一名女子的聲音小聲簡短的低語了幾句，病房內又重新陷入一片寂靜。

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