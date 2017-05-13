鄧佳華喇妹遭公審 瘦子嗆：找白癡罵才邪惡
2017/05/13 10:55
〔記者陽昕翰／台北報導〕鄧佳華、游兆霖與國中妹喇舌引發抨擊，2人更上談話節目道歉、發誓；不過頑童「MJ116」的瘦子對此卻有不同看法，認為這個現象並不能只怪鄧佳華，氣嗆：「那找白癡上節目來罵、衝收視率的人才邪惡吧？靠他們賺錢的人最好別生小孩。」
鄧佳華、游兆霖的瘋狂舉動，讓該節目的主持人、來賓相當不以為然，2人在節目上道歉「未來不會再做違法的、超過尺度的PO文及畫面」的影片在網路曝光後，引起網友轉發。
對此，瘦子看了卻在臉書發文：「拿正常人的社會價值觀來評斷不正常的人，顯得自己正義嗎？他要是觸法，那就讓法律評斷。」認為網路上的東西，不愛看就別看，「他們會紅也不是有人拿槍壓著你去按他讚的，想想是誰造成的，罵白痴不會讓自己變天才…」
此外，鄧佳華則澄清，認為上節目是能讓他們有道歉和展現誠意的機會，並不是為了霸凌和抨擊。
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