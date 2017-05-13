雪莉新歡不是多金品牌主管？自清只是平凡上班族

雪莉（左）在與崔子分手後，火速戀上大自己11歲的新歡金民俊（右）。（翻攝自X Sports News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕24歲的南韓女星雪莉，在與大14歲的饒舌歌手男友崔子交往2年7個月後，已經正式在3月宣告分手，不過她不僅沒有沉浸在分手的傷痛中，反而被爆早在2個月前就已火速搭上新歡，新男友是大她11歲的嘻哈品牌總監金民俊，再度成功攻下一名「大叔」的心。不過，雪莉的新男友似乎對於現在個人隱私被曝光，還有一舉一動都會成為外界矚目焦點一事感到相當不習慣，忍不住透過Instagram發文請大家放過他、給予自己一些尊重，同時也親自澄清外界對他身份的誤會，引發熱議。

雪莉（左）與金民俊（右）的不少親密合照已經都被網友們翻出公開在網路上。（翻攝自Instagram）

雪莉的新男友金民俊11日在自己Instagram簡介上發文澄清：「我不是什麼品牌總監，只是一名普通的上班族罷了」，也表示自己原本的帳戶其實是設成私密的，但是現在貼文內容還有有自己臉但在上面的照片，卻都在未經自己同意的狀態下，就被隨意公開在網路上，讓他簡直不堪其擾，無奈寫道：「如果大家能夠尊重我只是一個普通人、一位平凡的公司職員的話，我會非常感激的！」目前除了這段放在簡介處的自清文之外，金民俊的其他Instagram貼文內容依然為未公開狀態。

戀情曝光後，不堪個人隱私被公開的金民俊，在自己Instagram的簡介上澄清他並不是什麼品牌主管，只是一個平凡的上班族，也希望大家能尊重他的隱私權。（翻攝自NEWSPIM）