吃了誠實豆沙包?超人媽竟說《正義聯盟》不會比《復仇者聯盟》好看

在DC擴展宇宙中飾演「超人」母親瑪莎肯特的女星黛安蓮恩(中下),最近在節目中竟直言《正義聯盟》(右)不會比《復仇者聯盟》(左)好看。(合成圖,翻攝自Marvel、DC、CinemaBlend)

〔記者陳昱均/綜合報導〕自上個世紀開始,漫畫界的2大領頭羊漫威與DC就一直是死對頭,雙方粉絲幾乎是誓不兩立、各擁其主的狀態,而這樣的競爭型態也一直延伸到近年2家所陸續推出的漫改電影作品上,特別是集結雙方多名超級英雄的《復仇者聯盟》以及《正義聯盟》更是備受關注,不斷被拿來相互比較。然而,隸屬DC一方、在DC擴展宇宙中飾演「超人」母親瑪莎肯特(Martha Kent)的女星黛安蓮恩(Diane Lane),最近竟在節目中替對家的漫威說話,表示《正義聯盟》不會比《復仇者聯盟》好看,驚呆不少人。

黛安蓮恩(右)接連在《超人:鋼鐵英雄》以及《蝙蝠俠對超人:正義曙光》2部片中,扮演「超人」亨利卡維爾(左)的媽媽瑪莎肯特。(翻攝自Batman-News.com)

黛安蓮恩最近作客名脫口秀主持人安迪寇恩(Andy Cohen)的節目《Watch What Happens Live With Andy Cohen》,在當中接受觀眾來電的Call-In提問,一名成功打電話進該節目中的觀眾就問她:「可否請妳給我們任何一點《正義聯盟》的劇透,以及你認為《正義聯盟》會比《復仇者聯盟》好看嗎?」黛安蓮恩當時不加思索就回應:「不以及不(連續否定2個問題的答案),簡短卻誠實。我並不想讓大家失望,但是...」,她話都還沒講完,主持人安迪寇恩又接著提問下個問題,但斷句斷在這實在太惹人遐想,因為她給出的答案就代表著自己不認為《正義聯盟》會比《復仇者聯盟》還好看,讓不少DC粉絲失望難過不已。

黛安蓮恩在《Watch What Happens Live With Andy Cohen》節目中回答觀眾問題時,竟表示不認為《正義聯盟》會比《復仇者聯盟》好看。(翻攝自YouTube)

不過,事後《ComicBook.com》與黛安蓮恩的所屬社聯繫上,他們替她出面發表聲明澄清這一切期時都是個誤會,表示:「黛安並無意想要讓觀眾對於根本還沒上映的《正義聯盟》相關消息感到失望,(在節目上)也只是單純想表達自己並沒有看過《復仇者聯盟》的電影才給初否定答案罷了」,也透露她依然對於能夠繼續扮演瑪莎肯特一角感到相當興奮,希望粉絲們不要因此誤解扭曲她的意思了。

黛安蓮恩的所屬社後來澄清這一切都只是誤會,而且她其實並沒有看過《復仇者聯盟》的電影,所以無從比較起。(翻攝自CinemaBlend)

相關影片:〈影片取自YouTube,如遭移除敬請見諒〉