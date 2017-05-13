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吃了誠實豆沙包？超人媽竟說《正義聯盟》不會比《復仇者聯盟》好看

2017/05/13 10:53

在DC擴展宇宙中飾演「超人」母親瑪莎肯特的女星黛安蓮恩（中下），最近在節目中竟直言《正義聯盟》（右）不會比《復仇者聯盟》（左）好看。（合成圖，翻攝自Marvel、DC、CinemaBlend）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自上個世紀開始，漫畫界的2大領頭羊漫威與DC就一直是死對頭，雙方粉絲幾乎是誓不兩立、各擁其主的狀態，而這樣的競爭型態也一直延伸到近年2家所陸續推出的漫改電影作品上，特別是集結雙方多名超級英雄的《復仇者聯盟》以及《正義聯盟》更是備受關注，不斷被拿來相互比較。然而，隸屬DC一方、在DC擴展宇宙中飾演「超人」母親瑪莎肯特（Martha Kent）的女星黛安蓮恩（Diane Lane），最近竟在節目中替對家的漫威說話，表示《正義聯盟》不會比《復仇者聯盟》好看，驚呆不少人。

黛安蓮恩（右）接連在《超人：鋼鐵英雄》以及《蝙蝠俠對超人：正義曙光》2部片中，扮演「超人」亨利卡維爾（左）的媽媽瑪莎肯特。（翻攝自Batman-News.com）

黛安蓮恩最近作客脫口秀主持人安迪寇恩（Andy Cohen）的節目《Watch What Happens Live With Andy Cohen》，在當中接受觀眾來電的Call-In提問，一名成功打電話進該節目中的觀眾就問她：「可否請妳給我們任何一點《正義聯盟》的劇透，以及你認為《正義聯盟》會比《復仇者聯盟》好看嗎？」黛安蓮恩當時不加思索就回應：「不以及不（連續否定2個問題的答案），簡短卻誠實。我並不想讓大家失望，但是...」，她話都還沒講完，主持人安迪寇恩又接著提問下個問題，但斷句斷在這實在太惹人遐想，因為她給出的答案就代表著自己不認為《正義聯盟》會比《復仇者聯盟》還好看，讓不少DC粉絲失望難過不已。

黛安蓮恩在《Watch What Happens Live With Andy Cohen》節目中回答觀眾問題時，竟表示不認為《正義聯盟》會比《復仇者聯盟》好看。（翻攝自YouTube）

不過，事後《ComicBook.com》與黛安蓮恩的所屬社聯繫上，他們替她出面發表聲明澄清這一切期時都是個誤會，表示：「黛安並無意想要讓觀眾對於根本還沒上映的《正義聯盟》相關消息感到失望，（在節目上）也只是單純想表達自己並沒有看過《復仇者聯盟》的電影才給初否定答案罷了」，也透露她依然對於能夠繼續扮演瑪莎肯特一角感到相當興奮，希望粉絲們不要因此誤解扭曲她的意思了。

黛安蓮恩的所屬社後來澄清這一切都只是誤會，而且她其實並沒有看過《復仇者聯盟》的電影，所以無從比較起。（翻攝自CinemaBlend）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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