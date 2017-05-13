（專訪）遭性侵角色最虐心 林依晨現在最想演「她」！
2017/05/13 09:10
《神祕家族》是林依晨宣稱從影以來最虐心作品，也是結婚後的首部作品。（記者王文麟攝）
〔記者賀靜賢／專訪〕林依晨從影16年，也在這期間由女孩變人妻。19日將在台上映的《神祕家族》是她宣稱從影以來最虐心作品，也是結婚後的首部作品；外型柔弱的她透露，勇於嘗試新角色是她對自己的要求，而目前放眼望去，她最欣賞也最羨慕期待的，是《瘋狂麥斯：憤怒道》裡的莎莉賽隆。
奧斯卡影后莎莉賽隆兼具美豔、強悍、性感等特色，戲路因此相當寬廣，林依晨說她特別喜歡莎莉賽隆在《瘋狂麥斯：憤怒道》的角色，羨慕可以有如此的發揮空間。只是，莎莉賽隆是個典型的肌肉型健美女性，林依晨自稱不太愛運動，問她是否能變身肌肉女，她說：「只要角色需要，我也可以在短時間內鍛鍊！」
林依晨說她現在的運動就是瑜伽，不擅長激烈的運動，因此拍《神祕家族》時她飾跑步選手，其實跑得很辛苦。最近她也考慮學跆拳道，以增加自己的靈活度。
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